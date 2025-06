Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Φορντό – Το Ιράν απειλεί με αντίποινα

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ανακοίνωσε στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής, 22 Ιουνίου ο Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχοντας στην αεροπορική εκστρατεία του Ισραήλ. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποιεί να ανταποδώσει τα χτυπήματα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) ότι αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν: σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο (τοπική ώρα) ότι οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν μία «πολύ επιτυχημένη επίθεση» σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι όλα τα αμερικανικά αεροσκάφη βρίσκονται πλέον εκτός του εναέριου χώρου του Ιράν.

Despite what many accounts on X right now are claiming, this video is old and not from tonight's U.S. strikes against the Fordow Nuclear Facility nor any other strikes tonight against Iran. pic.twitter.com/wg9aJqWOM5
June 22, 2025

«Ολοκληρώσαμε την πολύ επιτυχημένη επίθεσή μας στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν. Όλα τα αεροπλάνα βρίσκονται τώρα εκτός του εναέριου χώρου του Ιράν. Πλήρες φορτίο βομβών έπεσε στην κύρια τοποθεσία, Φορντό. Όλα τα αεροπλάνα βρίσκονται με ασφάλεια στο δρόμο για την πατρίδα τους. Συγχαρητήρια στους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές μας. Δεν υπάρχει άλλος στρατός στον κόσμο που θα μπορούσε να το κάνει αυτό. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του στο Χ.

Στον λογαριασμό του στο Truth Social, ο Τραμπ κοινοποίησε ανάρτηση εξωτερικού λογαριασμού που ανέφερε πως «το Φορντό τελείωσε»:

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε πως στην επιχείρηση συμμετείχαν αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2, τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν τη γιγαντιαία διατρητική βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator – ειδικά σχεδιασμένη για πλήγματα σε υπόγειους στόχους.

Μιλώντας μετά την αμερικανική επίθεση, ο Τραμπ είπε σε μία σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters, ότι τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ήταν μία «εκπληκτική επιτυχία», για να προσθέσει, απειλητικά:

«Θα πρέπει να κάνουν ειρήνη αμέσως. Θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Διαφορετικά, θα δεχτούν και πάλι χτυπήματα».

Νετανιάχου: Ειρήνη μέσω της δύναμης – Τολμηρή απόφαση Τραμπ που θα αλλάξει την ιστορία

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ ενήργησαν με σθένος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ λέμε συχνά: ”Ειρήνη μέσω της δύναμης”. Πρώτα έρχεται η δύναμη και μετά η ειρήνη. Και απόψε, ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν με πολλή δύναμη. Ήταν μια τολμηρή απόφαση του Τραμπ θα αλλάξει την ιστορία», ανέφερε στο Χ ο Νετανιάχου.

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, @realDonaldTrump and the United States acted with a lot of strength. pic.twitter.com/7lTWCZkgw7 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025

Την ίδια στιγμή και με αρκετή καθυστέρηση, ιρανικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν «μία εχθρική αεροπορική επίθεση» στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό, καθώς και «επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ».

Αξιωματούχος στο ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, τον οποίο επικαλέσθηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν από τις ΗΠΑ δεν περιέχουν υλικά που προκαλούν έκλυση ραδιενέργειας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ακμπάρ Σαλεχί, αναπληρωτής υπεύθυνος ασφαλείας του κυβερνήτη του Ισφαχάν, δήλωσε: «Πριν από μία ώρα, η αεράμυνα στο Ισφαχάν και το Κασάν άρχισε να λειτουργεί για να αντιμετωπίσει εχθρικούς στόχους».

Οι τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις – Φορντό, Ισφαχάν και Νατάνζ – είχαν εκκενωθεί πριν τα αμερικανικά χτυπήματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στις 10 μ.μ. (ώρα ΗΠΑ) για τα χτυπήματα στο Ιράν.

«Θα απευθύνω ομιλία στο Έθνος στις 10:00 μ.μ. (5 π.μ. ώρα Ελλάδας), στον Λευκό Οίκο, σχετικά με την πολύ επιτυχημένη στρατιωτική μας επιχείρηση στο Ιράν. Πρόκειται για μία ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΤΟ ΙΡΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ», έγραψε ο αρχηγός του Λευκού Οίκου στο Truth Social.

Στο μεταξύ, η εντολή Τραμπ για τις επιθέσεις στο Ιράν ελήφθη μετά από συνεδρίαση της ομάδας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, υπό τον Αμερικανό Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Σε αυτήν συμμετείχε και ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Ο Τραμπ επέστρεψε από την έπαυλή του στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, χωρίς να προβεί σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

U.S. President Trump arrives at the White House, once again strangely not taking any questions or making any comments to reporters, as he heads immediately into his meeting about Iran with his National Security Council (NSC) in the Situation Room. pic.twitter.com/F9Z9Xpi5fg — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2025

Ωστόσο, είχε ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του.

Οι δύο τους μίλησαν και μετά τις επιθέσεις, όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Το παρασκήνιο που προηγήθηκε ήταν έντονο, σύμφωνα με το Reuters. Υπήρξε μία τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, πριν από λίγες ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Τελ Αβίβ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ξεκαθαρίσει στην Ουάσινγκτον ότι δεν θέλουν να περιμένουν το διάστημα των δύο εβδομάδων που είχε δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήθελαν να δράσουν ακόμα και μόνοι τους άμεσα.

Εκρήξεις σε Ταμπρίζ και Τεχεράνη από νυχτερινές ισραηλινές επιδρομές

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ήχους εκρήξεων στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ τα ξημερώματα της Κυριακής.

Το ιρανικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Nour News» αναφέρει, επίσης, ότι ακούστηκαν εκρήξεις στα ανατολικά της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν ισραηλινά πλήγματα στη νότια πόλη Σιράζ, η οποία φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις.

Το επίσης ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Mehr» ανέφερε ότι η αεράμυνα της πόλης έχει ενεργοποιηθεί και έχει «εμπλακεί στην καταπολέμηση εχθρικών στόχων και σιωνιστικών αεροσκαφών».