Κόσμος

Οι Χούθι επιτέθηκαν σε αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία και σε εγκατάσταση της Aramco

Οι επιθέσεις έγιναν με drone και στέφθηκαν με επιτυχία λένε οι αντάρτες
Drone
drone / Reuters
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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα (20/08/2026) ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones κατά του αεροδρομίου Νατζράν στη Σαουδική Αραβία και μιας εγκατάστασης της Aramco στην ίδια πόλη.

Οι Χούθι «διεξήγαγαν με επιτυχία δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας drone: η πρώτη στόχευσε μια ευαίσθητη σαουδαραβική τοποθεσία στο αεροδρόμιο Νατζράν και η δεύτερη στόχευσε τις εγκαταστάσεις της Aramco στο Νατζράν », δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρί σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Telegram.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση των επιθέσεων από τη σαουδαραβική πλευρά.

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