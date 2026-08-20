Οι Χούθι επιτέθηκαν σε αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία και σε εγκατάσταση της Aramco

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα (20/08/2026) ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones κατά του αεροδρομίου Νατζράν στη Σαουδική Αραβία και μιας εγκατάστασης της Aramco στην ίδια πόλη.

Οι Χούθι «διεξήγαγαν με επιτυχία δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας drone: η πρώτη στόχευσε μια ευαίσθητη σαουδαραβική τοποθεσία στο αεροδρόμιο Νατζράν και η δεύτερη στόχευσε τις εγκαταστάσεις της Aramco στο Νατζράν », δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρί σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Telegram.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση των επιθέσεων από τη σαουδαραβική πλευρά.