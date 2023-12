Επίθεση δέχθηκε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Λιβερίας, που ανήκει στην Hapag-Lloyd – πιθανότατα από τους Χούθι – σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων βόρεια του λιμανιού Μόκα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε η βρετανική εταιρία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey σε ενημερωτικό σημείωμα νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (15.12.2023) το πρωί.

Το πλοίο Al Jasrah ταξίδευε νότια μέσω του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στη νότια Ερυθρά Θάλασσα όταν επλήγη από βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο κατάστρωμα, ενώ ένα εμπορευματοκιβώτιο έπεσε στη θάλασσα, ανέφερε η Ambrey. Δεν υπήρξε άμεσα ανάληψη ευθύνης για το περιστατικό, ωστόσο οι… Χούθι θεωρούνται ύποπτοι.

«Γνωρίζουμε ότι κάτι που εκτοξεύθηκε από περιοχή που ελέγχεται από τους Χούθι της Υεμένης έπληξε πλοίο το οποίο υπέστη ζημιές και στο οποίο αναφέρθηκε πυρκαγιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Η Hapag-Lloyd θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των πληρωμάτων μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Hapag-Lloyd χωρίς να κάνει άλλο σχόλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Marine Traffic, το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά και ο προορισμός του ήταν η Σιγκαπούρη.

The ship that supposedly came under attack near Yemen the Al Jasrah a Liberian flagged container ship operated by Hapag Lloyd @Michellewb_ #hapaglloyd #albasrah #yemen pic.twitter.com/SXn7etEUyZ

Οι Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, επιτίθενται σε σκάφη που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και εξαπολύουν πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα πριν από δύο μήνες, σε μια εκστρατεία που σύμφωνα με τους ίδιους έχει στόχο τη στήριξη των Παλαιστινίων.

#BREAKING



According to information accessed by "South24", "Al #Jasrah" was sailing toward #Malaysia. Satellite data gathered by "MarineTraffic" shows that the ship sailed for 3 hours, and 16 minutes in international waters, west of Al-Hodeidah, controlled by #Houthis#south24 pic.twitter.com/QP7Qjn2XN5