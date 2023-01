Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ελάχιστα αλλάξει από τα 17 του, εκτός από το γεγονός ότι χαμογελά λιγότερο, είπε σήμερα στο Twitter η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα με αφορμή τα 45α γενέθλια του συζύγου της.

«Με ρωτάνε συχνά για το πώς άλλαξες φέτος. Και πάντα απαντώ: Δεν έχει αλλάξει. Είναι ο ίδιος. Ο ίδιος τύπος που γνώρισα όταν ήμασταν 17», έγραψε η Ζελένσκα σε αναρτήσεις στα ουκρανικά και στα αγγλικά.

«Αλλά στην πραγματικότητα, κάτι έχει αλλάξει: Χαμογελάς πολύ λιγότερο πλέον», πρόσθεσε.

I am often asked about how you have changed this year. And I always answer: “He haven’t changed. He is the same. The same guy I have met when we were seventeen.”

But actually, something has changed: you smile much less now. For example, like on this photo… 1/2 pic.twitter.com/fBUFXkFCIR