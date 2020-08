Στο συνέδριο των Δημοκρατικών αυτήν την εβδομάδα, η Μισέλ Ομπάμα έκανε μια συναισθηματική ομιλία με την οποία τακτοποίησε τους λογαριασμούς με τον Τραμπ. Όχι μόνο ο λόγος της ήταν όμως πειστικός, μεγάλη εντύπωση έκανε και ένα κόσμημα στο λαιμό της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

«Ψηφίστε τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτό»: Η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα έστειλε ένα σαφές μήνυμα στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, όχι μόνο μέσω της ομιλίας της. Ένα αξεσουάρ που φορούσε γύρω από το λαιμό της όταν μιλούσε τράβηξε επίσης την προσοχή του κοινού: η σύζυγος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα φορούσε μια χρυσή αλυσίδα με τα γράμματα “V-O-T-E” (Ψ-Η-Φ-Ι-Σ-Τε).

Η χρυσή αλυσίδα της απέκτησε αμέσως μετά μεγάλη δημοτικότητα στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες ρώτησαν στο Twitter πού μπορούν να βρουν για να αγοράσουν το κόσμημα με το πολιτικό μήνυμα. Η αλυσίδα έγινε γρήγορα τάση αναζήτησης και στο Google.

glamour_fashion: Michelle Obama's ‘Vote’ Necklace Was a Hit at the 2020 Democratic National Convention https://t.co/901uvQxm4v pic.twitter.com/1ujF1qMGQa