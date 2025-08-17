Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Αναχωρούν για τις ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκροτούν τον αποκαλούμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν για την τηλεδιάσκεψη με παρών τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν πριν από λίγο για τις ΗΠΑ.

«Να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία»

Η τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε, δήλωσε σήμερα ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε στη διάρκεια της συζήτησης ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία.

«Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Οι ευρωπαίοι ηγέτε στην Ουάσιγκτον στο πλευρό του Ζελένσκι

Όλοι στην Ουάσινγκτον: μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται γύρω από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θα συνοδεύσουν αύριο, Δευτέρα 18 Αυγούστου, στο Λευκό Οίκο.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σήμερα λίγο πριν από μια τηλεδειάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο μετέχουν οι υποστηρικτές του Κιέβου, με στόχο να εξετασθεί ποιο θα μπορούσε να είναι το περίγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, η συνάντηση της Ουάσινγκτον γύρω από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι η πρώτη στο σχήμα αυτό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το Φεβρουάριο 2022.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσαν την παρουσία τους.

«Είμαι πολύ ευτυχής που θα μπορέσω να σας συνοδεύσω αύριο» Δευτέρα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα είναι επίσης παρούσα στην αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Ο ουκρανός ηγέτης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του γι’ αυτή την ευρωπαϊκή «ενότητα», υπογράμμισε, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι «δεν γνωρίζει ακριβώς» για τί μίλησαν στην Αλάσκα ο Πούτιν και ο Τραμπ και ότι ανυπομονεί να έχει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε σ’ ένα λακωνικό μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο απειλούσε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις, αν δεν συναφθεί μια συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στη διάρκεια των συνομιλιών στην Αλάσκα, η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές περιφέρειες.

Μια τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου, στον οποίο μετέχουν οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως ο Καναδάς, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα.

«Χαιρετίζουμε τη βούληση του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το άρθρο 5 (του ΝΑΤΟ)», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικαλούμενη αυτό το κεντρικό σημείο των συζητήσεων που επρόκειτο να συζητηθεί κατά την τηλεδιάσκεψη.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια διατύπωση ανάλογη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, πέραν πάντως του πλαισίου της Ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία θεωρείται από τη Μόσχα υπαρξιακή απειλή στα σύνορά της.

Σύμφωνα με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, θα υπάρξει μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέπει στην Ουκρανία να λάβει την υποστήριξη «όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση».