Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Το Charlie Hebdo «καυτηριάζει» την τελετή έναρξης με προκλητικό σκίτσο

Με ένα άκρως προκλητικό σκίτσο στο εξώφυλλο, επέλεξε σήμερα (31.07.2024) το γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo να «κουνήσει το δάχτυλο» για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αν και βρισκόμαστε στην 5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, η τελετή έναρξης παραμένει top θέμα συζήτησης. Το καυστικό σκίτσο που δημοσιεύτηκε, θα ταράξει ακόμα περισσότερο τα «ανήσυχα» νερά του Σηκουάνα.

Ο συνδυασμός του βακχικού συμποσίου συνοδεία ηθοποιών και πασίγνωστων queer της Γαλλίας στην τελετή έναρξης, έχει προκαλέσει αμέτρητες αντιδράσεις.

Δεν ήταν μόνο οι Χριστιανοί (που ταύτισαν το συμπόσιο με τον Μυστικό Δείπνο του Ιησού), που κατέκριναν το 4ωρο θέαμα, αλλά πλήθος κόσμου ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και θρησκείας, θεωρούν πως η συγκεκριμένη τελετή, είναι η χειρότερη που έχει γίνει ποτέ.

Το σκίτσο του γαλλικού σατιρικού περιοδικού «Charlie Hebdo» δείχνει ένα ακέφαλο σώμα που βρίσκεται μέσα σε μία βάρκα στον Σηκουάνα.

Το προκλητικό του έργου είναι πως ο δημιουργός επέλεξε να τονίσει έντονα τους γλουτούς και το μόριο του σώματος.

Η φιγούρα φορά μωβ ζαρτιέρες, και στο πάνω μέρος του ανδρικού οργάνου υπάρχει μία μαργαρίτα ενώ στους γλουτούς είναι ζωγραφισμένος ένας άνδρας που τραγουδά.

