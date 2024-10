Ώρα μηδέν για τα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν – Εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών οι πιθανοί στόχοι

Το «πράσινο φως» έδωσαν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ να εξαπολύσει τα αντίποινα της επίθεσης που δέχτηκε την 1η Οκτωβρίου από το Ιράν. Το πρωί της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «THAAD» που παρέλαβε το Τελ Αβίβ από την Ουάσιγκτον.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για τα πολυαναμενόμενα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν μετά και την άφιξη του προηγμένου συστήματος «THAAD» (Terminal High Altitude Area Defense), ενός από τα πιο ισχυρά αντιπυραυλικά όπλα των ΗΠΑ, όπως επίσης και ειδικών στρατευμάτων και εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, στο Τελ Αβίβ.

Με την κλεψύδρα πια να αδειάζει, το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα χτυπήσει το Ισραήλ στο Ιράν, έπειτα και από το «ok» της Ουάσιγκτον για την επίθεση ενάντια στην Τεχεράνη.

Οι «New York Times», σε δημοσίευμά τους την Τρίτη (15.10.2024), δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους.

Όπως αναφέρουν, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία θα μπορούσε να εξαπολύσει χτυπήματα σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στόχοι θα μπορούσαν να γίνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, όπως και παραγωγής πυραύλων και drones. Δεν λείπουν από τον κατάλογο των πιθανών στόχων στρατιωτικές βάσεις και σημαντικά κυβερνητικά κτίρια.

Στη διάρκεια της τελευταίας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Τζο Μπάιντεν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δεσμεύτηκε στην απαίτηση του Αμερικανού προέδρου για αντίποινα που δεν θα έχουν αντίκτυπο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, πλήττοντας σε αυτή τη φάση μόνο στρατιωτικούς στόχους, και όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας οι ΗΠΑ διέθεσαν στο Ισραήλ το «THAAD», στέλνοντας μαζί και στρατιώτες για να θέσουν το σύστημα σε λειτουργία.

Ήδη το τελευταίο 48ωρο έχουν καταφτάσει στο Ισραήλ, ομάδα στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ, εξαρτήματα του προηγμένου συστήματος αεράμυνας, ενώ θα ακολουθήσουν συνολικά άλλοι 100 στρατιώτες έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου.

❗️🇺🇲🤝🇮🇱 – The Pentagon has announced the deployment of a Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) battery to Israel, operated by U.S. soldiers, to strengthen Israeli defenses against potential ballistic missile attacks from Iran.



A typical THAAD battery includes 6 to 9… pic.twitter.com/JRhAzKxLp0