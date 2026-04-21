Οργή Μελόνι κατά Ελβετίας για υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες του Κραν Μοντανά: «Λογαριασμοί πάνω από 70.000 ευρώ»

Η Ρώμη ανεβάζει τους τόνους μετά τις καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες της πολύνεκρης πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όπου 41 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν. Η Τζόρτζια Μελόνι μιλά για προσβολή και ζητά εξηγήσεις από την Ελβετία.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε «σοκαρισμένη» από τα τιμολόγια δεκάδων χιλιάδων ευρώ που εστάλησαν σε οικογένειες τραυματιών του Κραν Μοντανά. Όπως ανέφερε, νοσοκομείο του Σιόν φέρεται να ζήτησε πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προσβολή» και «απάνθρωπη γραφειοκρατία».

Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana.



Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

Η Μελόνι γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Ιταλό πρέσβη, μεταφέροντας την έντονη ενόχληση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ελβετικές αρχές απέδωσαν τις χρεώσεις σε λάθος και διαβεβαίωσαν ότι οι οικογένειες δεν θα επιβαρυνθούν.