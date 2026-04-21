Οργή Μελόνι κατά Ελβετίας για υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες του Κραν Μοντανά: «Λογαριασμοί πάνω από 70.000 ευρώ»

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι / REUTERS / Matteo Minnella

Η Ρώμη ανεβάζει τους τόνους μετά τις καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις σε τραυματίες της πολύνεκρης πυρκαγιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όπου 41 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο κι άλλοι 115 τραυματίστηκαν. Η Τζόρτζια Μελόνι μιλά για προσβολή και ζητά εξηγήσεις από την Ελβετία.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε «σοκαρισμένη» από τα τιμολόγια δεκάδων χιλιάδων ευρώ που εστάλησαν σε οικογένειες τραυματιών του Κραν Μοντανά. Όπως ανέφερε, νοσοκομείο του Σιόν φέρεται να ζήτησε πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «προσβολή» και «απάνθρωπη γραφειοκρατία».

Η Μελόνι γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Ιταλό πρέσβη, μεταφέροντας την έντονη ενόχληση της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ελβετικές αρχές απέδωσαν τις χρεώσεις σε λάθος και διαβεβαίωσαν ότι οι οικογένειες δεν θα επιβαρυνθούν.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μεξικό: Λάτρης του Χίλτερ ο δράστης που σκότωσε μία Καναδή τουρίστρια και αυτοκτόνησε – AI εικόνα τον δείχνει με τους δράστες της σφαγής στο Κολουμπάιν
Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα (20.04.2026) στις στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο της σφαγής στο λύκειο Κολουμπάιν και με τα γενέθλια του Χίτλερ
Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό
Τελεσίγραφο Μαγιάρ στις «μαριονέτες» του Όρμπαν: Παραιτηθείτε μέχρι τις 31 Μαΐου, αλλιώς θα αποπεμφθείτε
«Η 31η Μαΐου είναι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορούν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Μετά από αυτό, θα αξιοποιήσουμε τη λαϊκή εντολή και τα νομικά μέσα που διαθέτουμε για να τους απομακρύνουμε από τα αξιώματά τους»
Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ
