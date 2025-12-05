Οργή στη Λευκωσία με το ολίσθημα της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ – Αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side»

Ένα σοβαρό… λεκτικό λάθος διέπραξε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Στις δηλώσεις της η Κολομβιανή διπλωμάτης αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side» («τουρκική πλευρά της Κύπρου»).

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τον νέο ηγέτη του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα, η απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναφέρεται στην περιοχή των κατεχομένων ως «Turkish Cyprus side», φράση που μεταφράζεται ως «τουρκική πλευρά της Κύπρου».

Η επίμαχη αναφορά της Ολγκίν περιλαμβάνεται σε σχετικό βίντεο που ανάρτησαν τα Ηνωμένα Έθνη στον λογαριασμό τους στο Χ (πρώην Twitter), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

The Personal Envoy of the @UN Nations Secretary-General on Cyprus, María Ángela Holguín, speaks to the media after meeting with @tufanerhurman today. #uncyprustalks @UNDPPA pic.twitter.com/DbBmNkKJUw — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) December 5, 2025

Μολονότι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, πολλοί χρήστες των social media ζητούν από τον ΟΗΕ διευκρινίσεις ή και διόρθωση της ανάρτησης.

Το λεκτικό ολίσθημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα επειδή έρχεται λίγα 24ωρα πριν από την κοινή συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα της Ολγκίν, σε μία προσπάθεια να «ξεπαγώσουν» οι συνομιλίες γύρω από το Κυπριακό.