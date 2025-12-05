Κόσμος

Οργή στη Λευκωσία με το ολίσθημα της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ – Αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side»

H... γκάφα της Ολγκίν διαπράχθηκε λίγα 24ωρα πριν από την κοινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα της
Η María Ángela Holguín
Η María Ángela Holguín / EPA / Φωτογραφία Markus Heine

Ένα σοβαρό… λεκτικό λάθος διέπραξε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Στις δηλώσεις της η Κολομβιανή διπλωμάτης αποκάλεσε τα κατεχόμενα «Turkish Cyprus side» («τουρκική πλευρά της Κύπρου»).

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τον νέο ηγέτη του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα, η απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναφέρεται στην περιοχή των κατεχομένων ως «Turkish Cyprus side», φράση που μεταφράζεται ως «τουρκική πλευρά της Κύπρου». 

Η επίμαχη αναφορά της Ολγκίν περιλαμβάνεται σε σχετικό βίντεο που ανάρτησαν τα Ηνωμένα Έθνη στον λογαριασμό τους στο Χ (πρώην Twitter), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

 

Μολονότι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία, πολλοί χρήστες των social media ζητούν από τον ΟΗΕ διευκρινίσεις ή και διόρθωση της ανάρτησης.

Το λεκτικό ολίσθημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα επειδή έρχεται λίγα 24ωρα πριν από την κοινή συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν υπό την αιγίδα της Ολγκίν, σε μία προσπάθεια να «ξεπαγώσουν» οι συνομιλίες γύρω από το Κυπριακό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
149
101
75
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρωσία: Σύμβουλος του Κρεμλίνου λέει ότι ο Πούτιν και ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ «καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο χωρίς να μιλούν»
Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού εκπροσώπου Στιβ Γουίτκοφ διεξήχθησαν σε «φιλικό και εποικοδομητικό» κλίμα
Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν συναντά τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ στη Μόσχα
ΗΠΑ: Ο Μάρκο Ρούμπιο καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά της πλατφόρμας X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε βαρύ πρόστιμο στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, προκαλώντας την οργή της Ουάσιγκτον
Ο Μάρκο Ρούμπιο 12
Newsit logo
Newsit logo