Κόσμος

Ωρωπός: Πέταξαν μπάζα στην λιμνοθάλασσα Natura και έφτιαξαν δρόμο 60 μέτρων – Μηνύσεις από τον δήμο

Η ανάρτηση του δημάρχου - Δείτε φωτογραφίες
Λιμνοθάλασσα
Φωτογραφία από το Facebook του δημάρχου Ωρωπού, Γιώργου Γιασημάκη

Ανυπολόγιστη καταστροφή στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα Natura του Ωρωπού, καθώς άγνωστοι πέταξαν τόνους μπάζα, δημιουργώντας δρόμο μέσα στο νερό.

Το σχετικό περιστατικό κατήγγειλε ο δήμαρχος Ωρωπού, δημοσιεύοντας τις σχετικές φωτογραφίες στα social media και προχωρώντας σε μηνύσεις, λέγοντας πως οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για την καταστροφή της λιμνοθάλασσας.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, άγνωστοι πέταξαν μπάζα, δημιουργώντας «δρόμο» 60 μέτρων μέσα στην θάλασσα, παρά το γεγονός πως το σημείο είναι υπό την προστασία Natura. Κλιμάκιο του δήμου, μαζί με τον δήμαρχο Γιώργο Γιασημάκη έφτασαν στο σημείο για αυτοψία, βγάζοντας φωτογραφίες και προχωρώντας σε καταγγελία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του δημάρχου:

«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να καταστρέφει τον τόπο μας. Σήμερα αντίκρισα με λύπη και αγανάκτηση ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, λίγα μέτρα από τα Τοπικά Ιατρεία.

Κάποιοι ασυνείδητοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, στον αποκλεισμένο από τον Δήμο προστατευμένο χώρο της λιμνοθάλασσας, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων. Μόλις ενημερώθηκα, πραγματοποίησα άμεσα αυτοψία και αμέσως κατέθεσα μηνύσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού και στο Λιμεναρχείο Ωρωπού, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό και την οποία διαβίβασα στη Κτηματική Υπηρεσία για άμεσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το αναφέρω ξεκάθαρα: όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταστρέφουν το περιβάλλον θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ο ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
109
92
71
60
Newsit logo
Newsit logo