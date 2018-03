Oscar 2018: Η Φράνσις Μακ Ντόρμαντ έσωσε την βραδιά – Ξεσήκωσε με την ομιλία της

Η Φράνσις Μακ Ντόρμαντ έδωσε μια συγκλονιστική ερμηνεία στην ταινία «3 πινακίδες έξω από το Εμπινγκ του Μιζούρι». Μια ερμηνεία για όσκαρ. Όμως, και αυτό που έκανε όταν ανέβηκε στην σκηνή για να παραλάβει το βραβείο από την Τζόντι Φόστερ και την Τζένιφερ Λόρενς, ήταν συγκλονιστικό.

Αφού ευχαρίστησε όλους όσοι την βοήθησαν να φτάσει μέχρι εδώ σήμερα και τους αδερφούς Κοέν, έναν από τους οποιους έχει παντρευτεί, η Φράνσις Μακ Ντόρμαντ πήρε την κατάσταση στα χέρια της.

Κάλεσε όλες τις γυναίκες που ήταν στην αίθουσα και ήταν υποψήφιες σε οποιαδήποτε κατηγορία να σηκωθούν όρθιες μαζί της. Μάλιστα απευθυνόμενη στην Μέριλ Στριπ της είπε: «Μέριλ αν το κάνεις εσύ θα το κάνουν όλες».

Και η Μέριλ Στριπ σηκώθηκε και μαζί της όλες οι γυναίκες στο Dolby Theater και η χαρά της Φράνσις Μακ Ντόρμαντ ήταν απερίγραπτη. Πιο μεγάλη και από αυτή για την κατάκτηση του Οσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου.

Και είπε: «Κοιτάξτε γύρω σας. Γιατί έχουμε ιστορίες να πούμε και σχέδια για να χρηματοδοτήσετε. Μην μας μιλήσετε γι’ αυτά απόψε στα πάρτι αλλά καλέστε μας στα γραφεία σας από αύριο ή ελάτε στα δικά μας. Όπως σας βολεύει. Θα κλείσω με δυο λέξεις: Inclusion rider».

Και για όσους απορούν τι σημαίνουν αυτές οι δυο λέξεις: Όπως μας ενημέρωσε η δημιουργός της δημοφιλούς σειράς 2 Broke Girls, Whitney Cummings είναι ένας όρος που βάζουν πολλοί ηθοποιοί στα συμβόλαιά τους και σημαίνει ιση μεταχείρηση ανεξαρτήτως φύλου και φυλής.

Frances McDormand asks all the female nominees in every category to stand with her. "Look around, everybody…because we all have stories to tell and projects we need financed." https://t.co/lJd8920ucU #Oscars pic.twitter.com/pOLaWHatZK

— ABC News (@ABC) March 5, 2018