Όσκαρ 2019: Του έδωσε και… κατάλαβε με τους Queen ο Χαβιέρ Μπαρδέμ

Όσοι βρίσκονταν στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες για την 91η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ σηκώθηκαν όρθιοι μόλις την εμφάνισή τους στη σκηνή έκαναν τα μέλη των Queen μαζί με τον Άνταμ Λάμπερτ. Ανάμεσά τους και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ισπανός ηθοποιός το διασκέδασε με την… καρδιά του, υπό τους ήχους του We Will Rock You και We Are The Champions. Οι αντιδράσεις του μάλιστα καταγράφηκαν από τον τηλεοπτικό φακό και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ δεν άργησε να γίνει… viral!

Μέχρι και gif-ακι τον έκανε το ABC News, ενώ υπήρχαν πολλοί στο twitter που σχολίασαν το πόσο ενθουσιώδης ήταν ο Μπαρδέμ.

Try to enjoy anything as much as Javier Bardem enjoyed Queen at the #Oscars. https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/Zu7PC3YptI — ABC News (@ABC) February 25, 2019

Javier Bardem is living his best life at the Oscars right now rocking out to Queen 🤘🏻#Oscars⁠ ⁠ #AcademyAwards⁠ ⁠ #TheOscars pic.twitter.com/fiGZxUlK5P — Dana Grace (@Dana283) February 25, 2019

Congratulations to the real Best Picture winner tonight, this gif of Javier Bardem losing his mind while watching Queen #Oscars pic.twitter.com/nIJSlAGfoQ — Corbin Reiff (@CorbinReiff) February 25, 2019

Δεν ήταν ο μοναδικός βέβαια που απόλαυσε την ιστορική στιγμή στη φετινή τελετή των Όσκαρ. Ανάμεσα σε εκείνους που ενθουσιάστηκαν με την έναρξη της τελετής και η υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, Γκλεν Κλόουζ.

Η εμφάνιση των Queen