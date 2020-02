Ζαλάδα προκαλούν τα δώρα που θα περιλαμβάνονται στην ειδική τσάντα που θα πάρει κάθε υποψηφίος, νικήσει δεν νικήσει την βραδιά των Όσκαρ.

Τα δώρα αυτά, δεν είναι ούτε ένα, ούτε δυο, αλλά 75 τον αριθμό! Η αξία τους ξεπερνά τις 100.000 δολάρια. Έχει από ταξίδι 12 ημερών για δυο άτομα με γιοτ, μέχρι περιποιήσεις προσώπου και σώματος σε πολυτελές σπα αλλά και ειδική ταινία στήριξης στήθους για όσες κυρίες δεν φορούν στηθόδεσμο με τις τουαλέτες τους.

Ορίστε και η λίστα με τα δώρα των Όσκαρ:

Ταξίδι 12 ημερών για 2 άτομα με το πρώτο στον κόσμο υπερπολυτελές γιοτ Scenic Eclipse.

Δείπνο για δυο στο Flora’s Field Kitchen.

Ένα τηλεφώνημα με την life coach Jessica McGregor Johnson.

Γευσιγνωσία των διάσημων και πανάκριβων γλυκών εδεσμάτων της Coda Signature για 8 άτομα.

Ένα πέτρινο κολιέ του TAPS for Hope.

Γυαλιά ηλίου DIFF και ειδικά γεύματα για χορτοφάγους από την Veestro.

Άλατα μπάνιου με χρυσό 24 καρατίων από το Hotsy Totsy Haus.

Ρούχα από την πανάκριβη Happiest Tee.

Βότκα από την συλλεκτική έκδοση Trust Me Vodka.

Θεραπείες και κοσμετικές επεμβάσεις αξίας 25.000 δολαρίων από τον διάσημ αισθητικό Dr. Konstantin Vasyukevich.

Κολιέ 18 καρατίων από το Blush & Whimsy.

Διαμονή για 8 άτομα σε έναν Ισπανικό φάρο.

Συνδρομή ενός έτους στην υπηρεσία συνοικεσίων Drawing Down the Moon.

Πορτραίτο σε τζάμι από τον John Thoman.

Ένα μπουκάλι λευκό αψέντι A. Junod, που παρασκευάζεται στην Γαλλία.

Επαγγελματική φωτογράφιση από το Capture Roaming Halo.

Ειδικό σπρέι ποδιών για την ορθοστασία της Still Standing Unisex.

Την δεύτερη έκδοση του βιβλίου ‘The Beauty Book for Brain Cancer του Darren Tieste.

Δέκα συνεδρίες με τον personal Alexis Seletzky.

Δυο εισιτήρια για γιόγκα και μαθήματα χορού.

Πάνω από 2.000 δολάρια για αγορά αθλητικών ρούχων Respect Your Universe.

Σιρόπι για κοκτέιλ από το CBD Barkeep.

Τον ειδικό ατμιστή του Hollowtips.

Φάρμακα με βάση το DNA του κάθε χρήστη από την Pharmazam.

Διαμονή πέντε ημερών σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Γουακίκι στην Χαβάη.

Ταξίδι και διαμονή στο πολυτελές spa Golden Door.

Γυναικεία ρούχα από την Soma.

Ειδική μπαντάνα από την Muse.

Ασημένιο βραχιόλι από την Officina Bernardi.

Διαιτητικό πρόγραμμα πέντε ημερών από την Prolon.

Ειδικός προτζέκτορας της BlissLights που προβάλλει στον τοίχο έναν έναστρο ουρανό.

Το βιβλίο ‘Carson’s Garage’ του KD Storm.

Χειροποίητες βλεφαρίδες από την Céline Victor.

Αποσμητικό αυτοκινήτου της Charabanc.

Το βιβλίο του Dwight Cleveland ‘Cinema on Paper με πόστερ από ταινίες.

Θεραπείες αισθητικής από την Clinic Pour Vous.

Ένα spa kit για την περιποίηση των δοντιών του Closys Oral Care.

Το παιδικό βιβλίο της Atara Twersky ‘Curlee Girlee,’ που ενθαρρύνει τα κορίτσια να αγαπούν τα μπουκλωτά τους μαλλιά.

Σετ δώρων για καλύτερο ύπνο της Essence One.

Δυο επιτραπέζια από την Exploding Kittens.

Μπάρες δημητριακών από την Fast Bar.

Διήμερη διαμονή στο Auberge Resorts στο Λος Κάμπος του Μεξικό.

Προμήθεια μωρουδιακών για έξι μήνες από το Baja Baby.

Εξετάσεις ούρων από το Forte Medical για τσεκ απ.

Ειδικά επεξεργασμένο νερό από το HFactor.

Σετ περιποίησης δέρματος από το Instytutum.

Χειροποίητο ριχτάρι από το Johanna Howard Home.

Συνδρομή ενός έτους στο LiveItUp, ένα app που βοηθάει τους χρήστες να ζήσουν πιο πλουσιοπάροχη ζωή.

Σκουλαρίκια της Millianna.

Μακαρόν από την Mad Mac Macarons.

Κεριά από σόγια από την Mood — The Candle Revival Company.

Προϊόν ενυδάτωσης για το jet lag και την κούραση από το My Flight Pack.

Γεύματα από το Nutrition for Longevity.

Παρακολούθηση της φυσικής και σωματικής κατάστασης επί ένα χρόνο από τον Dr. Salas-Whalen και το New York Endocrinology.

Αποσμητικό από την Old Spice.

Περιποίηση VIP στο Origin Stretch & Spa στο δυτικό Χόλιγουντ.

Προμήθεια βάσης για ειδικά επεξεργασμένο μέικ απ από την Oxygenetix.

Δυο πακέτα μπισκότων μαύρης σοκολάτας Pepperidge Farm’s Dark Chocolate Milano cookies.

Μαξιλάρια από την Pillow Pops.

Ένα μπουκάλι τεκίλα Próspero.

Προϊόντα ομορφιάς Purusha Botanicals.

Πόρτα ασφαλεία από την Remo Security Doors.

Ένα έργο τέχνης από την Reian Williams Fine Art.

Κρέμα προσώπου Rita Hazan.

Κι άλλη κρέμα προσώπου Seurcell Serum.

Ειδικό λάδι περιποίησης της SHEbd Broad Spectrum.

Κερί Soul Shropshire.

Περιποίηση δέρματος με ραδιοκύματα.

Προϊόντα μπάνιου από το Cleansers from The Right to Shower.

Ένα σαββατοκύριακο σε σπα του Μαλιμπού στο 3D Wellness Retreat.

Βιταμίνες για την αναγέννηση κυττάρων της Tru Niagen.

Βιταμίνες που ανακουφίζουν από τους πόνους στο στήθος.

Αιώρα από το Wise Owl Outfitters.

Ταινία υποστήριξης στήθους από την Yen the Label.