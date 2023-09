Συνάντηση με τον Έλον Μασκ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον αποκαλούμενο «Τουρκικό Οίκο» στην Νέα Υόρκη, εκεί δηλαδή όπου στεγάζεται η μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ.

Ο Έλον Μάσκ πήγε στη συνάντηση κρατώντας στην αγκαλιά του τον γιο του, με τον Ερντογάν να σχολιάζει το γεγονός.

Συγκεκριμένα, ρώτησε τον Έλον Μασκ που είναι η σύζυγός του, και αυτός απάντησε πως έχουν χωρίσει και πως τώρα είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Γι αυτό και όπως είπε τώρα τον προσέχει κυρίως αυτός.

Ο Ερντογάν χαμογέλασε στο μικρό ενώ του έδωσε και μια μπάλα ποδοσφαίρου.

ERDOGAN-MUSK MEETING IN NY



Erdogan: Where is your wife?



Elon Musk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. I take care of him (baby X) mostly.



pic.twitter.com/5voDwnWEeC