Δυόμιση χρόνια στη φυλακή καλείται να περάσει μια 53χρονη γυναίκα από το Κάρντιφ της Ουαλίας αφού καταδικάστηκε για εμπόριο ναρκωτικών, ενώ όπως αποδείχθηκε στην «επιχείρηση» την είχε ακολουθήσει και ο γιος της ως… μεταφορέας.

Την περασμένη Τετάρτη (12/1) δικαστήριο στην Ουαλία έκρινε έκρινε ένοχη την 53χρονη Julie Smith για εμπόριο ναρκωτικών, καθώς η ίδια ήταν χρήστης κοκαΐνης και χρειαζόταν αρκετά χρήματα για την κάλυψη του εθισμού της. Στην «επιχείρηση» που είχε στήσει η 53χρονη, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, συμμετείχε και ο γιος της, Robbie.

Ο 23χρονος γιος της Julie Smith είχε αναλάβει χρέη… μεταφορέα, μετά από ένα «σημαντικό χρέος» σε έναν έμπορο ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια έρευνας στα σπίτια των κατηγορουμένων, οι αρχές εντόπισαν στοιχεία κινητών τηλεφώνων που έδειχναν ότι ο 23χρονος είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην προμήθεια κοκαΐνης.

Ο ρόλος του 23χρονος, όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ, ήταν αυτός του «gofer», βαποράκι κοινώς, καθώς η μητέρα του έχει περιορισμό από παλαιότερη καταδίκη της. Το δικαστήριο περιέγραψε τα αδικήματα αυτά ως «από τα πιο ολέθρια της σύγχρονης κοινωνίας», αλλά αποδέχτηκε ότι ο ρόλος του 23χρονου στις κατηγορίες οφειλόταν στην «λανθασμένη πίστη» προς τη μητέρα του.

