Μια αληθινή νύχτα τρόμου έζησε χθες (22.5.2023) το Κάρντιφ της Ουαλίας, όταν κουκουλοφόροι προκάλεσαν μεγάλης έκτασης επεισόδια, συγκρούστηκαν με την αστυνομία, έκαψαν αυτοκίνητα και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές.

Η Daily Mail ανέφερε ότι δεν είναι σαφές ακόμα το τι πυροδότησε την βία στο Κάρντιφ και έγινε αιτία να ξεκινήσουν τα επεισόδια. Όλα ξεκίνησαν πάντως, στην πόλη της Νότιας Ουαλίας μετά από ένα «σοβαρό» τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην οδό Snowden γύρω στις 18:00 χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Λίγο μετά όταν πια είχε πέσει η νύχτα εκατοντάδες κουκουλοφόροι βγήκαν στο δρόμο και άρχισε το… χάος με τα επεισόδια να είναι τεράστιας έκτασης.

Οι γνωστοί – άγνωστοι άρχισαν να πετάνε πέτρες, τούβλα, κομμάτια τσιμέντων που είχαν σπάσει και φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών στο προάστιο Ely του Κάρντιφ στη Νότια Ουαλία.

Οι κουκουλοφόροι είχαν κι άλλα πολεμοφόδια που έριξαν κατά των αστυνομικών, τα οποία ήταν όντως… παράξενα. Ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν κατά των αστυνομικών στα επεισόδια στο Κάρντιφ της Ουαλίας ήταν και πόρτες, αλλά και μια λεκάνη τουαλέτας!

Οι συγκρούσεις ήταν άγριες. Οι κουκουλοφόροι πετούσαν πέτρες και προς πάσα κατεύθυνση με στόχο σπίτια και μαγαζιά. Επίσης άρχισαν να σπάνε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, να τους βάζουν φωτιά και να αναποδογυρίζουν κάποια απ’ αυτά.

Σε κάποια από τα αυτοκίνητα που είχαν πυρποληθεί έγιναν εκρήξεις. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και σήμερα (23.5.2023) τα ξημερώματα.

BREAKING NEWS UPDATE; This is not a very good look in Cardiff; I hope that more officers are en-route because they look outnumbered; if it doesn’t Quell them ‘Mutual Aid’ from other forces could be requested – let’s hope that this is resolved quickly!👇🤷‍♂️https://t.co/bGE8qNjdx0