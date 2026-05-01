Ουάσινγκτον: Σοκαριστικό βίντεο από μεγάλη συμπλοκή μαθητών σε Λύκειο – Ένας έβγαλε μαχαίρι, 6 τραυματίες

Πέντε μαθητές και ένας υπεύθυνος ασφαλείας κατέληξαν στο νοσοκομείο και πλέον βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση
Η στιγμή της συμπλοκής των ανήλικων

Στον τραυματισμό 6 ατόμων οδήγησε ένας τσακωμός μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο στη Ουάσινγκτον χθες (30/4/2026), όταν ένας έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στους συμμαθητές του. Βίντεο από τη συμπλοκή σοκάρει και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η βία μεταξύ ανηλίκων έχει φτάσει σε πολύ επικίνδυνο επίπεδο.

Πέντε μαθητές του σχολείου Foss High School στη Ουάσινγκτον και ένας ενήλικας φύλακας ασφαλείας χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο την Πέμπτη (30/4/2026), όπως επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Τακόμα, προσθέτοντας ότι όλοι βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό προέκυψε μετά από «κάποιο είδος συμπλοκής» μεταξύ των παιδιών. Η έρευνα θα «συνεχιστεί μέχρι τη νύχτα» για να βρεθούν στοιχεία για τον λόγο τον οποίο ξεκίνησε ο τσακωμός μεταξύ των ανηλίκων καθώς δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ο λόγος του μαχαιρώματος.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε τον ύποπτο, έναν μαθητή στο Λύκειο Φος, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης στο περιστατικό. Στον ύποπτο απαγγέλθηκαν πέντε κατηγορίες για επίθεση πρώτου βαθμού, δήλωσε η Σέλμπι Μπόιντ, εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος της Τακόμα.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για επίθεση στις 13:35 τοπική ώρα (21:35 BST). Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι μετέβη επίσης στο σημείο, όπου περιέθαλψε και μετέφερε έξι ασθενείς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Δείτε εδώ το βίντεο της συμπλοκής μεταξύ των μαθητών.

Αρχικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Τακόμα ανέφερε ότι τέσσερις μαθητές βρίσκονταν αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση και πλέον είναι σε σταθερή κατάσταση. Ένας ενήλικας είχε ελαφρά τραύματα και ο ύποπτος είχε επίσης ελαφρά τραύματα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα βίαιο περιστατικό συμβαίνει σε αυτό το Λύκειο καθώς το 2007, ο 17χρονος Σάμνανγκ Κοκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε έναν διάδρομο του σχολείου. Ο δράστης, ο 18χρονος Ντάγκλας Τσανθαμπούλι, καταδικάστηκε για φόνο δευτέρου βαθμού και καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκισης.

Κόσμος
