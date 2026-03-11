Ουγγαρία: Απειλείται η κυριαρχία Όρμπαν καθώς πλησιάζουν οι εκλογές

Το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία, το Tisza, μείωσε λίγο το προβάδισμά του επί του κόμματος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα Τετάρτη (11.03.2026) στη δημοσιότητα καθώς η προεκλογική εκστρατεία εισήλθε στον τελευταίο μήνα της ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου.

Ο Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση στα 16 χρόνια της εξουσίας του στην Ουγγαρία παρότι το αποτέλεσμα των εκλογών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αβέβαιο με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι παραμένουν αναποφάσιστοι.

Δημοσκόπηση της εταιρείας 21 Research Centre (21 Kutatokozpont), η οποία διενεργήθηκε στο διάστημα 2 με 6 Μαρτίου 2026 και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, δίνει στο Tisza προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Fidesz ανάμεσα στους αποφασισμένους ψηφοφόρους από 16 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιανουάριο.

Η δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα site 24.hu, δίνει στο Τisza 38% ανάμεσα στο σύνολο των ψηφοφόρων, ενώ στο Fidesz 30%.

Με βάση τη δημοσκόπηση, το Tisza θα μπορούσε να εξασφαλίσει 115 έδρες στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας που διαθέτει 199 έδρες με το Fidesz να αναμένεται να κερδίσει 78.

Το ακροδεξιό κόμμα “Η Πατρίδα Μας” φέρεται να είναι το μοναδικό άλλο κόμμα που θα περάσει το όριο του 5% που απαιτείται για να κερδίσει έδρες.

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πει ότι, σε περίπτωση νίκης του, το κόμμα του θα πατάξει τη διαφθορά, θα απελευθερώσει δισεκατομμύρια ευρώ από παγωμένους πόρους της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομίας και θα προσδέσει την Ουγγαρία στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.