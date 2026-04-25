Ουγγαρία: Ο Όρμπαν παραδίδει την έδρα μετά την βαριά ήττα στις εκλογές – Για δειλία τον κατηγορεί ο Μαγιάρ

«Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου»
Βίκτορ Όρμπαν
Βίκτορ Όρμπαν / REUTERS / Bernadett Szabo

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα μετά από 16 χρόνια στην εξουσία.

Όπως τόνισε ο Βίκτορ Όρμπαν «καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP στην Ουγγαρία είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω».

Παράλληλα στο μήνυμά του μέσω του Facebook ανέφερε ότι «αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου».

Ο 62χρονος εθνικιστής ηγέτης, ο οποίος διατηρεί συνεχώς την έδρα του στο κοινοβούλιο από το 1990 από τότε που η Ουγγαρία έγινε κοινοβουλευτική δημοκρατία, ζήτησε την περασμένη εβδομάδα την “πλήρη ανανέωση” του κόμματός του.

Πρόσθεσε ότι η διοίκηση του κόμματος του συνέστησε να μείνει για να συνεχίσει το έργο του ως πρόεδρος του Fidesz και ότι είναι «έτοιμος γι αυτή την αποστολή» εάν λάβει την εντολή στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές δεσμευόμενος για «αλλαγή καθεστώτος», κατηγόρησε τον Όρμπαν για δειλία.

«Ο ‘θαρραλέος’ μαχητής του δρόμου παραμένει ανίκανος για ένα πράγμα: να αναλάβει τις ευθύνες του… Με έναν νονό της μαφίας (στα ηνία), δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική αντιπολίτευση», έγραψε ο νέος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η ουγγρική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να διεξαγάγει την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου, όταν θα ορκιστούν οι νέοι βουλευτές.

Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ κέρδισε 141 έδρες, το Fidesz-KDNP του Όρμπαν έλαβε 52, και το ακροδεξιό κόμμα Η Πατρίδα μας κέρδισε 6, στην Εθνοσυνέλευση που αριθμεί 199 μέλη.

Κόσμος
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
116
62
56
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: «Οι ΗΠΑ έχουν “βουλιάξει” στον πόλεμο, ψάχνουν να σώσουν τα προσχήματα» – «Θρίλερ» με τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν
Μέσω των Πακιστανών αξιωματούχων οι «συνομιλίες» ΗΠΑ και Ιράν - Εντός των επόμενων ωρών φτάνουν στο Ισλαμαμπάντ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ
Τεχεράνη
Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία με νεκρούς και τραυματίες - Θραύσματα drones έπεσαν στη Ρουμανία
Πάνω από 660 drones και πυραύλους εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας - Ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε σπίτι στη Ρουμανία από τα θραύσματα του ρωσικού drone
REUTERS
NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει τραυματισμένος και κλεισμένος σε καταφύγιο – Τον φροντίζει προσωπικά ο Πεζεσκιάν
Φέρεται πως έχει κάνει ήδη πάνω από 4 χειρουργεία και αναμένεται να προχωρήσει σε πλαστική και τοποθέτηση προσθετικού μέλους - Για την ασφάλειά του, έχει μοιράσει ευθύνες και αρμοδιότητες σε κορυφαίους στρατηγούς
Μοτζταμπά Χαμενεΐ
