Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ – και όχι μόνο – το μακελειό στο Ουισκόνσιν, όπου 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αυτοκίνητο πήρα σβάρνα Χριστουγεννιάτικη παρέλαση,

Συγκεκριμένα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο τύπου SUV έπεσε πάνω σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση, ρίχνοντας στο έδαφος δεκάδες ανθρώπους ανάμεσά τους και νέους και μια ομάδα ηλικιωμένων, τις “Γιαγάδες που Χορεύουν”.

“Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πέντε άνθρωποι είναι νεκροί και πάνω από 40 τραυματισμένοι. Ωστόσο, αυτός ο απολογισμός πιθανόν να αλλάξει καθώς συλλέγουμε επιπλέον πληροφορίες”, ανέφερε στη σελίδα του στο Facebook το αστυνομικό τμήμα της Γουόκεσα, μιας πόλης με περίπου 72.000 κατοίκους.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του τμήματος Νταν Τόμσον είπε στους δημοσιογράφους ότι έχει τεθεί υπό κράτηση ένα άτομο και ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στα χέρια των αρχών μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη, περίπου 32 χιλιόμετρα δυτικά του Μιλγουόκι.

Πιθανότατα να πρόκειται για τον Darrell Brooks, τον 38χρονο ράπερ που όπως όλα δείχνουν είναι ο δράστης.

Μάλιστα σε βίντεο κλιπ του φαίνεται να τραγουδά μπροστά από ένα κόκκινο SUV, ίδιο με αυτό που παρέσυρε παιδιά και ενηλίκους στην Γουόκεσα. Φωτογραφίες τον δείχνουν να είναι στο αμάξι την ώρα που σπέρνει τον όλεθρο.

Μάλιστα έχει αναρτηθεί βίντεο που τον δείχνει να αναφέρεται σε υπόθεση αποπλάνησης 16χρονης, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι δεν ήξερε την ηλικία της.

🇺🇸⚡️The rapper “Mathboi Fly” (the rapper in the clip) is indeed Darrell Brooks.



This clip is from his music video shows him rapping in front of the car he used to allegedly run over people at the parade. #USA #Waukesha #waukeshaChristmasParade pic.twitter.com/nb75v9QLRw