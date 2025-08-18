Κόσμος

Ουκρανία: 4 νεκροί, μεταξύ των οποίων 1 παιδί, από νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο λίγες ώρες πριν το ραντεβού Τραμπ – Ζελένσκι

«Η Ρωσία είναι δολοφονική πολεμική μηχανή που συγκρατεί η Ουκρανία» δήλωσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν τη σορό άνδρα που σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο
Ουκρανοί διασώστες μεταφέρουν τη σορό άνδρα που σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο / Andrii Marienko / AP

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ 17 ακόμα τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία τη νύχτα της Κυριακής (17.8.25), λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες που τον συνοδεύουν στον Λευκό Οίκο.

 Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο τη νύχτα για ρωσικά πλήγματα στη Σούμι (βορειοανατολικά), στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) και στο Χάρκοβο, όπου ήταν ιδιαίτερα καταστροφικά. Η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει εσκεμμένα αμάχους», κατήγγειλε μέσω Telegram ο επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας Αντρίι Γέρμακ, μεταφορτώνοντας φωτογραφία ακινήτου στις φλόγες στο Χάρκοβο.

 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα πλειοδότησε: «η Ρωσία είναι δολοφονική πολεμική μηχανή που συγκρατεί η Ουκρανία. Και πρέπει να σταματηθεί μέσω διατλαντικής ενότητας και πίεσης», τόνισε μέσω X.

«Ακόμη ένα πτώμα μόλις βρέθηκε κάτω από τα συντρίμμια. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται στους 4 νεκρούς», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ τα δυο από τα θύματα ήταν κοριτσάκι 1,5 έτους και 15χρονος. Αναφέρθηκε επίσης σε 18 τραυματίες και πέντε αγνοούμενους. Η πόλη χτυπήθηκε μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

Στη Σούμι, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, ο Όλεχ Χριχόροφ, έκανε λόγο για ρωσικά πλήγματα, αρχικά με βόμβα, κατόπιν με drones, τα οποία άφησε πίσω δυο τραυματίες.

Στην περιφέρεια της Οδησσού, πλήγματα ρωσικών drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε «ενεργειακές υποδομές», που πάντως σβήστηκαν γρήγορα, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, που διαβεβαίωσε πως δεν υπήρξαν θύματα. 

Στο μεταξύ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν συνολικά 23 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής.

Κατά κανόνα, οι ανακοινώσεις του είδους αφορούν μόνο το πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν από την ουκρανική πλευρά.

