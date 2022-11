Η υποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσίας από την Χερσώνα, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει αναπτερώσει το ηθικό των δυνάμεων και των πολιτών της Ουκρανίας. Είναι όμως δυνατόν το καρπούζι να έχει γίνει σύμβολο ελπίδας;

Κι όμως, ναι. Μετά την υποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσίας από την Χερσώνα, φωτογραφίες και βίντεο με ανθρώπους να κρατούν καρπούζια εμφανίζονται ολοένα περισσότερο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε αυτά τα στιγμιότυπα, που κάνουν τον γύρο των social media, Ουκρανοί κάνουν πορείες εναντίον της εισβολής της Ρωσίας.

Βίντεο δείχνουν στρατιώτες της Ουκρανίας να σηκώνουν ψηλά καρπούζια σε επευφημίες από πλήθη κόσμου.

https://twitter.com/olex_scherba/status/1591121428463890434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591121428463890434%7Ctwgr%5E8a8dee4c9447a3faa2764493969cb12a81cd5d1c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Folex_scherba2Fstatus2F1591121428463890434widget%3DTweet

Πολιτικοί χρησιμοποιούν emoji με εικονίδιο το φρούτο σε επίσημες ενημερώσεις. Ορισμένες εταιρείες έχουν ενσωματώσει καρπούζια στα λογότυπά τους. Ακόμη και το ταχυδρομείο ανακοίνωσε σχέδια για την έκδοση ενός ειδικού γραμματόσημου με…την εικόνα ενός καρπουζιού.

So much good watermelon art around rn❤️ pic.twitter.com/0dPiLo0il6

Ενώ φυσικά έκαναν την εμφάνισή τους ακόμη και κοκτέιλ με χυμό καρπουζιού!

https://twitter.com/MollyMcKew/status/1591110442830921728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591110442830921728%7Ctwgr%5E12bde6e91e334507779c64a8c241b88d321da368%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FMollyMcKew2Fstatus2F1591110442830921728widget%3DTweet

Ο λόγος, απλός. Όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), οι ουκρανικές δυνάμεις ανάγκασαν τον ρωσικό στρατό να αποσυρθεί από τη Χερσώνα, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και τη μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που είχαν καταλάβει μέχρι στιγμής οι ρωσικές δυνάμεις στην εισβολή τους μετά από οχτώ μήνες εισβολής.

Hello everyone, if you want to taste delicious watermelon, you have one choice, Kherson 🍉😋 pic.twitter.com/fQkRQOLeMs