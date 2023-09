Η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μάλιαρ αναγκάστηκε να ανασκευάσει δήλωσή της περί ανακατάληψης του χωριού Αντρίιβκα στην ανατολική Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν να μάχονται για να πάρουν πίσω το χωριό από τον ρωσικό στρατό.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αλλάζει», τόνισε η Μάλιαρ, τροποποιώντας ανάρτησή της στο Telegram.

Πριν από την τροποποίηση η ανάρτηση της υφυπουργού Άμυνας της Ουκρανίας έγραφε: «Η Αντρίιβκα είναι δική μας. Διασφαλίζουμε τις θέσεις μας».

Η υφυπουργός δικαιολόγησε την σπουδή της ανακοινώσει την ανακατάληψη της πόλης σε «προβλήματα στις επικοινωνίες».

ANDRIIVKA 🇺🇦 HAS BEEN LIBERATED



⚡️⚡️⚡️ “Andriivka is ours.”



– 🇺🇦 Deputy Defense Minister



The main battles continue in Andriivka, Kurdyumivka, and Klishchiivka districts – and there is good news there – as Ukraine 🇺🇦 advances in the Bakhmut direction.



– Trukha pic.twitter.com/bHIlORtTMh