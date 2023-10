Τον περασμένο χειμώνα η Ουκρανία ήταν σχεδόν ανοχύρωτη απέναντι στις επιθέσεις της Ρωσίας, που είχε βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές αποσκοπώντας προφανώς στην κάμψη του φρονήματος των Ουκρανών.

Φέτος όμως τα πράγματα είναι σαφώς διαφορετικά και το μήνυμα Ζελένσκι ήταν σαφές: εάν η Μόσχα διεξάγει αεροπορική εκστρατεία με στόχο να παραλύσει το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τότε η Ουκρανία θα αντεπιτεθεί στη Ρωσία τον χειμώνα και δεν θα βρεθεί μόνο σε θέση άμυνας.

«Προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τους τρομοκράτες που θα πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές. Εφέτος δεν θα αμυνθούμε μόνο, αλλά θα απαντήσουμε επίσης», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Η Ρωσία, η οποία αποκαλεί τις ενεργειακές υποδομές νόμιμο στόχο, πραγματοποίησε συστηματικά τον περασμένο χειμώνα επιδρομές χρησιμοποιώντας στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, εκτοξεύοντας πυραύλους κρουζ από εκατοντάδες μίλια μακριά, με την Ουκρανία να μην είναι σε θέση σε μεγάλο βαθμό να απαντήσει.

Η Ουκρανία, αν και δεν διαθέτει ακόμη παρόμοια οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, έχει αναβαθμίσει από τότε σημαντικά τις δυνατότητες κρούσης, παράγοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αποκτώντας δυτικά όπλα όπως οι πύραυλοι κρουζ Storm Shadow και μεγάλου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους που είναι γνωστοί ως ATACMS.

– Zelenskiy says Kyiv will strike back if Russia renews attacks on energy infrastructure



– Russian attacks hit an area near the Khmelnytskyi nuclear power plant



Get the latest from Ukraine: https://t.co/tdRBAN7Xjt pic.twitter.com/SBjDjE0QQ8