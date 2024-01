Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε διάταγμα στο οποίο καταγράφονται περιοχές της Ρωσίας οι οποίες όπως λέει κατοικούνται “ιστορικά” από Ουκρανούς και κάλεσε για σεβασμό των δικαιωμάτων τους, ένα κείμενο που αναμένεται να εξοργίσει τη Μόσχα. Το διάταγμα του Ζελένσκι δεν διεκδικεί ρωσικά εδάφη.

Στο έγγραφο αυτό, που δημοσιεύθηκε από την προεδρία της Ουκρανίας, καταγράφονται οι περιοχές: Κρασνοντάρ, Ροστόφ, Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Βορονέζ και Κουρσκ. Όλες συνορεύουν με την Ουκρανία.

Το διάταγμα κατηγορεί τη Ρωσία ότι διέπραξε και διαπράττει εκεί “ενέργειες που αποσκοπούν να καταστρέψουν την εθνική ταυτότητα και να καταπιέσουν τους Ουκρανούς, παραβιάζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους”.

Καλεί την ουκρανική κυβέρνηση να επεξεργαστεί ένα “σχέδιο δράσης προκειμένου να διατηρηθεί εθνική ταυτότητα των Ουκρανών στη Ρωσική Ομοσπονδία, περιλαμβανομένων των περιοχών στις οποίες κατοικούν ιστορικά”.

Zelenskyi signed a decree, instructing the Cabinet of Ministers to develop an action plan to preserve the national identity of Ukrainians in the Russian Federation.



