Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουκρανία μετά τα δημοσιεύματα ότι η Μαριάνα Μπουντάνοβα, η σύζυγος του Ουκρανού αρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών, Κιρίλο Μπουντάνοφ, νοσηλεύεται με συμπτώματα δηλητηρίασης από βαρέα μέταλλα.

Η εφημερίδα Babel ήταν η πρώτη που έγραψε ότι η Μαριάνα Μπουντάνοβα, η σύζυγος του αρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο με σημάδια δηλητηρίασης. Παράλληλα, πηγές του RBC-Ukraine επιβεβαίωσαν ότι δηλητηριάστηκε.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας.

Σύμφωνα με τη «Βαβέλ», η Μπουντάνοβα διαγνώστηκε με δηλητηρίαση με βαρέα μέταλλα, τα οποία «δεν χρησιμοποιούνται με κανέναν τρόπο στο νοικοκυριό ή στο στρατό», κάτι που μπορεί να υποδηλώνει «εσκεμμένη προσπάθεια δηλητηρίασης ενός συγκεκριμένου προσώπου», σύμφωνα με την πηγή της εφημερίδας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Wife of Ukraine's intelligence chief has been poisoned, Ukrainian media report Marianna Budanova has been poisoned with heavy metals and has been hospitalized, Babel reports, citing its sources in the intelligence service pic.twitter.com/lFPwsdErq5

Η «Βαβέλ» γράφει ότι η υγεία της γυναίκας επιδεινωνόταν εδώ και καιρό, ενώ τώρα έχει υποβληθεί σε θεραπεία και βρίσκεται υπό ιατρικό έλεγχο.

❗️ Ukrainian publications, citing intelligence sources, reported the hospitalization of the wife of Ukrainian intelligence chief Kyrylo Budanov with symptoms of heavy metal poisoning



The Babel newspaper was the first to write about the fact that Marianna Budanova was taken to… pic.twitter.com/hjx7TlNU7n