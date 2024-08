Ουκρανία: «Έπεσε F-16 από λάθος του πιλότου» λέει η WSJ

Ένα από τα πρώτα έξι μαχητικά F-16 που πρόσφατα παρέλαβε η Ουκρανία από τους δυτικούς της εταίρους συνετρίβη τη Δευτέρα (26.8.24), γράφει η εφημερίδα «Wall Street Journal», επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το F-16 δεν φαίνεται να χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά, αλλά έπεσε από λάθος του πιλότου.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Δευτέρα μια μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας, είχε δηλώσει ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, της οποία επακολούθησε μια μεγάλη επίθεση την Τρίτη.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία τελικά επιβεβαίωσε τη συντριβή του μαχητικού.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Twitter, ο χειριστής του ουκρανικού F-16 ήταν ο αντισμήναρχος Ολεξέι Μες, με κωδικό κλήσης «Moonfish», ένας από τους πρώτους Ουκρανούς που εκπαιδεύτηκαν σε δυτικά F-16.

According to U.S. Defense Officials; during Monday's Large-Scale Russian Missile Attack against Ukraine, a F-16 with the Ukrainian Air Force crashed in the West of the Country, resulting in the Death of its Pilot, known by his Callsign "Moonfish" but by others as Oleksiy Mes.