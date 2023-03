Η Ουκρανία δεν έχει «καμία απολύτως ανάμειξη» στις επιθέσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream και δεν έχει πληροφορίες για το τι συνέβη ακριβώς, δήλωσε σήμερα (7.3.2023) ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μικαΐλο Ποντολιάκ.

Αφορμή για την αντίδραση της Ουκρανίας στάθηκε το δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι φιλοουκρανική οργάνωση βρίσκεται πίσω από την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream to 2022, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι πληροφορίες αυτές προέκυψαν από τα νέα στοιχεία που κλήθηκαν να εξετάσουν αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ σχετικά με τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream.

Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει το ρεπορτάζ από ανεξάρτητες πηγές και Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο.

