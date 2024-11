Ουκρανία: Η στιγμή της φονικής έκρηξης με θύμα υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα σοκαριστικό βίντεο από την στιγμή της έκρηξης που προκάλεσε τον θάνατο του πλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, Βαλερί Τρανκόφσκι, στη Σεβαστούπολη την περασμένη εβδομάδα.

Στο βίντεο από τη Σεβαστούπολη το αυτοκίνητο μετά τη σφοδρή έκρηξη πιάνει φωτιά. Ο Τρανκόφσκι, ο οποίος ήταν επικεφαλής της 41ης ταξιαρχίας των πυραυλακάτων της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Το αυτοκίνητο παγιδεύτηκε με εκρηκτικά και για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Μια 38χρονη, η οποία κατηγορείται ότι είχε παρακολουθήσει τον Τρανκόφσκι και ένας 47χρονος που φέρεται να έχει τοποθετήσει τα εκρηκτικά.

Ο Τρανκόφσκι ήταν υπό παρακολούθηση επτά ημέρες πριν το χτύπημα. Πρόκειται για τον πλέον υψηλόβαθμου Ρώρο Αξιωματικό, που έχει δολοφονηθεί στην Ουκρανία.

Πίσω από την εκτέλεση φαίνεται να κρύβεται η ουκρανική SBU και τον τιμώρησε για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να είχε διαπράξει ο Ρώσος αξιωματικός.

The Russian FSB has shown a video of the moment of the car explosion in Sevastopol, which killed Captain 1st Rank of the Black Sea Fleet Valery Trankovsky



Two people have been detained in the case of the “terrorist attack” – a 38-year-old woman who was conducting surveillance of… https://t.co/LeZUoJaBlN pic.twitter.com/7xCd7eUT1m