Ο επικεφαλής της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν ανέφερε σε σημερινή του δήλωση ότι οι δυνάμεις του θα αποχωρήσουν από το Μπαχμούτ της Ουκρανίας στις 10 Μαΐου λόγω έλλειψης πυρομαχικών.

Η Βάγκνερ θα παραδώσει τις θέσεις τις στις δυνάμεις του τακτικού στρατού της Ρωσίας. Σε βίντεο ο Πριγκόζιν εμφανίστηκε έξαλλος με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σοϊγκού και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Μάλιστα μιλά μπροστά από πτώματα μαχητών της Βάγκνερ, για τους θανάτους των οποίων κατηγορεί το υπ. Άμυνας της Ρωσίας που όπως λέει δεν τους δίνει πυρομαχικά.

«Δηλώνω εκ μέρους των μαχητών της Wagner, εκ μέρους της διοίκησης της Wagner, στις 10 Μαΐου 2023 είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε θέσεις στον οικισμό του Μπαχμούτ σε μονάδες του υπουργείου Άμυνας και να αποσύρουμε ό,τι έχει απομείνει από τη Wagner σε στρατόπεδα επιμελητείας για να κλείσουμε τις πληγές μας» ανέφερε.

Στο σημείο εκείνο βγήκε εκτός εαυτού λέγοντας «ακούστε με, γ@@@ που@@@@! Αυτοί είναι οι πατεράδες και οι γιοι κάποιων! Και αυτές οι που@@@ που δεν μας δίνουν πυρομαχικά, θα τρώνε τα σωθικά τους στην κόλαση!

«Έχουμε έλλειψη 70% σε πολεμοφόδια. Σοϊγκού! Γκερασίμοφ! Πού είναι τα γ@@@@να πολεμοφόδια;», φωνάζει ο Πριγκόζιν στην κάμερα. Οι υπεύθυνοι θα πάνε στην κόλαση», φώναξε ο Πριγκόζιν, πριν δηλώσει ότι οι απώλειες της Wagner θα ήταν πέντε φορές μικρότερες, εάν είχε επαρκή εφόδια.

«Αυτά είναι παιδιά της Wagner που πέθαναν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα νωπό», δήλωσε ο Πριγκόζιν, δείχνοντας τα πτώματα γύρω του. «Ήρθαν εδώ ως εθελοντές και πεθαίνουν για να μπορείτε εσείς να στρογγυλοκάθεστε στα γραφεία σας».

«Εσείς καθάρματα, που κάθεστε σε ακριβά κλαμπ, που εσείς και τα παιδιά σας νομίζετε ότι είστε οι αφέντες και ότι έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τις ζωές τους, εάν νομίζετε ότι κάνετε κουμάντο επειδή έχετε αποθέματα πυρομαχικών, οι υπολογισμοί είναι απλοί, παίρνουμε 5 φορές λιγότερα πυρομαχικά! Αυτοί ήρθαν ως εθελοντές και δίνουν τη ζωή τους, ώστε εσείς να την γλυτώνετε! Σκεφτείτε αυτά λοιπόν» λέει εξοργισμένος.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πριγκόζιν κατηγορεί ανοιχτά τον Σοϊγκού για ελλείψεις πυρομαχικών, αφού πριν μερικούς μήνες τον αποκαλούσε προδότη.