Η Χερσώνα της Ουκρανίας πνίγεται μετά την έκρηξη στο φράγμα, Νόβα Καχόβκα, τα νερά ανεβαίνουν συνέχεια, οι εικόνες δείχνουν το μέγεθος της τεράστιας καταστροφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει για «οικοκτονία», Κίεβο και Ρωσία συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για το όλο θέμα, ενώ ανησυχία επικρατεί για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια.

Τα νερά που έφυγαν ανεξέλεγκτα προς πάσα κατεύθυνση μετά την έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα στη Χερσώνα της Νότιας Ουκρανίας, έχουν καλύψει τεράστιες εκτάσεις, ενώ οι αρχές της χώρας μεταφέρουν συνέχεια πολίτες από πλημμυρισμένες περιοχές.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απομακρύνει «περισσότερους από 17.000» αμάχους από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει γύρω από το φράγμα, που καταστράφηκε εν μέρει από έκρηξη.

«Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν σε πλημμυρισμένες ζώνες. Οι ουκρανικές αρχές απομακρύνουν περισσότερους από 17.000 ανθρώπους. Δυστυχώς, περισσότεροι από 25.000 άμαχοι βρίσκονται σε έδαφος που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο», ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας Αντρίι Κοστίν.

This is a russian-made catastrophe. The world must unite to put an end to their hateful, anti-human ideology and terrorism. pic.twitter.com/IWtnMPgZUY