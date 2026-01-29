Ουκρανία και SpaceX συνεργάζονται για να «κόψουν» την πρόσβαση ρωσικών drones στο διαδικτυακό σύστημα Starlink

Από τις πρώτες κιόλας μέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η εταιρεία SpaceX – με πρωτοβουλία του Έλον Μασκ – ενεργοποίησε την υπηρεσία παροχής ίντερνετ Starlink, ενισχύοντας τις δυνάμεις του Κιέβου, κάτι όμως που δεν έκανε για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ωστόσο, η Ουκρανία έχει παρατηρήσει τελευταία ότι η Ρωσία έχει καταφέρει να βρει τρόπο ώστε τα καταστροφικά drones που εξαπολύει εναντίον ουκρανικών θέσεων, να συνδέονται με το Starlink, με αποτέλεσμα το Κίεβο να ζητήσει την άμεση βοήθεια της SpaceX.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία δορυφόρων SpaceX για να επιλύσει το ζήτημα της χρήσης από ρωσικά drones του δορυφορικού διαδικτυακού συστήματος Starlink, δήλωσε σήμερα (29.01.2026) ο υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φιόντοροφ μετά από πρόσφατες αναφορές για εντοπισμό Starlink σε ρωσικά drones μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία.

Το «ευχαριστών» στον Έλον Μασκ

Η δήλωση έγινε αφότου ένας σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας εξέφρασε ανησυχίες ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το Starlink, το οποίο είναι σχεδόν απρόσβλητο από τις παραδοσιακές παρεμβολές σήματος, για να πλοηγήσει δικά της drones και να τα κετευθύνει σε ουκρανικούς στόχους.

«Είμαστε ευγνώμονες στην πρόεδρο της SpaceX, Γκουίν Σότγουελ, και προσωπικά στον Έλον Μασκ, για την ταχεία ανταπόκριση και την έναρξη των εργασιών για την επίλυση της κατάστασης», έγραψε ο Μιχαήλο Φιόντοροφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ, νεοδιορισμένος σύμβουλος του Φιόντοροφ, είχε δημοσιεύσει προηγουμένως πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες από τα συντρίμμια ρωσικών drones μεγάλης εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των Shaheds, που είχαν πρόσβαση σε δορυφόρους Starlink.

Σήμερα (29.01.2026) ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι υπήρξαν «εκατοντάδες» περιπτώσεις όπου ρωσικά drones με δυνατότητα πρόσβασης στο Starlink είχαν επιτεθεί σε ουκρανικούς στόχους.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί δεκάδες χιλιάδες συστήματα της υπηρεσίας Starlink για επικοινωνία στο πεδίο της μάχης και για την πλοήγηση drones. Προτιμώνται για τη σταθερή σύνδεσή τους στο πεδίο της μάχης και για την αντοχή τους σε παρεμβολές σήματος του εχθρού.