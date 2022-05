Για «λάθος» εκ μέρους της Γερμανίας έκανε λόγο το Κίεβο αφού νωρίτερα η γερμανική αστυνομία διέταξε διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο Σοβιετικό Μνημείο στο Βερολίνο, να μαζέψουν την τεράστια ουκρανική σημαία που είχαν ξεδιπλώσει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική εισβολή.

«Το Βερολίνο έκανε λάθος, απαγορεύοντας τα ουκρανικά σύμβολα. Είναι βαθύτατα εσφαλμένο να τα εξισώνεις με τα ρωσικά σύμβολα» έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα. «Είναι μια επίθεση εναντίον όλων εκείνων που υπερασπίζονται σήμερα την Ευρώπη και τη Γερμανία απέναντι στη ρωσική επίθεση», πρόσθεσε.

Berlin made a mistake by prohibiting Ukrainian symbols. It’s deeply false to treat them equally with Russian symbols. Taking a Ukrainian flag away from peaceful protestors is an attack on everyone who now defends Europe and Germany from Russian aggression with this flag in hands.