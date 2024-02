Ουκρανία: Μητέρα με το παιδί της και μία έγκυος σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση σε νοσοκομείο

Τραγικός είναι ο απολογισμός της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις που έδωσε η εισαγγελία στην Ουκρανία, μια μητέρα με τον γιο της, αλλά και μία έγκυος σκοτώθηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο της πόλης Σελίντοβε.

Νωρίτερα σήμερα, το δημοτικό συμβούλιο είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και δώδεκα τραυματίες στο Σελίντοβε, που βρίσκεται στην περιοχή του Ντονέτσκ, περίπου 20 χλμ. από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε κατ΄αρχάς επίθεση με πυραύλους εναντίον του Σελίντοβε γύρω στις 23:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) χθες, Τρίτη, πλήττοντας ένα κτίριο κατοικιών ένα ολόκληρο τμήμα του οποίου καταστράφηκε. Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τραυματίστηκαν, όπως διευκρίνισε η εισαγγελία στην εφαρμογή Telegram.

Γύρω στην 01:00 σήμερα, άλλο ένα πλήγμα σημειώθηκε σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα 36 ετών μαζί με τον εννιάχρονο γιο της και μία 38χρονη έγκυο, πρόσθεσε η εισαγγελία.

