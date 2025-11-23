Κόσμος

Ουκρανία: Μπαράζ επαφών με Ευρωπαίους για το σχέδιο Τραμπ – Καμπανάκι από την ΕΕ για τις «κόκκινες γραμμές»

Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της ΕΕ
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Louiza Vradi

Η διπλωματία της Ουκρανίας έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη φάση στη Γενεύη, στην Ελβετία, όπου η αντιπροσωπεία υπό τον Άντριι Γερμάκ ξεκίνησε έναν κύκλο διαβουλεύσεων γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, που θεωρείται πιθανή βάση για μια εκεχειρία με τη Ρωσία.

Από το πρωί στην Ελβετία, η Ουκρανία συναντήθηκε με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, για το σχέδιο ειρήνης με την Ρωσία.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram και στο X, υπογραμμίζοντας τον «εποικοδομητικό» χαρακτήρα των συνομιλιών.

Μια αυτοκινητοπομπή με διπλωματικά και αστυνομικά αυτοκίνητα περνά μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου InterContinental στη Γενεύη
Μια αυτοκινητοπομπή με διπλωματικά και αστυνομικά αυτοκίνητα περνά μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου InterContinental στη Γενεύη / REUTERS / Pierre Albouy

Η διπλωματική αυτή κινητικότητα εξελίσσεται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι σκοπεύει να έχει καθοριστικό ρόλο σε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία.

Σε μια σαφή δήλωση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανέλαβε τρεις θεμελιώδεις αρχές που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση μιας αξιόπιστης συμφωνίας. Πρώτον, το απαραβίαστο των ουκρανικών συνόρων: «Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας», τόνισε.

Δεύτερον, η άρνηση οποιουδήποτε περιορισμού στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος θα καθιστούσε τη χώρα ευάλωτη και θα υπονόμευε την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τρίτον, η ανάγκη να αναγνωριστεί πλήρως ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το Κίεβο έχει «επιλέξει μια ευρωπαϊκή πορεία».

Για τις Βρυξέλλες, ο στόχος παραμένει ξεκάθαρος: κάθε ειρηνευτική λύση πρέπει όχι μόνο να σταματά τις συγκρούσεις, αλλά και να αποτρέπει τη δημιουργία προϋποθέσεων για μελλοντικές εντάσεις, διασφαλίζοντας την πλήρη και αδιαπραγμάτευτη κυριαρχία της Ουκρανίας.

