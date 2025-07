Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 18 πυραύλους και 400 drones – «Η Μόσχα πρέπει να νιώσει τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας της»

Ανελέητο το ολονύχτιο σφυροκόπημα της Ρωσίας κατά των εδαφών της Ουκρανίας (10.07.2025). Ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε 18 πυραύλους και 400 drones βομβαρδίζοντας διάφορες περιοχές της χώρας.

Συνολικά 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην «καρδιά» της Ουκρανίας, στο Κίεβο. «Δυστυχώς, έχουμε 2 νεκρούς. Οι άνθρωποι αυτοί δολοφονήθηκαν από τη Ρωσία», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού έκανε λόγο για 13 τραυματίες.

Russia’s Fiercest Strike Yet!



700+ drones & hypersonic missiles hit deep into Ukraine NATO arms, depots, & airfields destroyed.



Kyiv, Lviv, Lutsk, and more under fire.#RussiaUkraine #Kinzhal #Lutsk #Kyiv #BreakingNews #WW3 pic.twitter.com/vduglp59hB