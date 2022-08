Συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις εχθροπραξίες να μαίνονται με αμείωτο ρυθμό. Νέα έκρηξη συγκλόνισε σήμερα (30.08.2022) την Κριμαία, κοντά στην πόλη Κρασνοχβαρντίσκ.

Μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά που προκλήθηκε, πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού κάλυψε τα πάντα, ενώ ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε ρωσική αποθήκη καυσίμων, γεγονός που εξηγεί και τον πυκνό μαύρο καπνό.

Σύμφωνα με αναρτήσεις χρηστών τόσο στο Telegram, όσο και στο Twitter, το χτύπημα στην Κριμαία προήλθε από πυραυλικό σύστημα HIMARS, ενώ το σημείο της επίθεσης βρίσκεται 150 χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Local Telgeram channels report that explosions could be heard in occupied #Krasnohvardiiske, #Crimea. pic.twitter.com/wPGd385shJ