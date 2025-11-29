Κόσμος

Ουκρανία: Νέα φονική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους – Χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι σε Κίεβο και Χάρκοβο

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τα καταστροφικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα
Εικόνες καταστροφής στο Κίεβο
Εικόνες καταστροφής στο Κίεβο / REUTERS / Thomas Peter

Την ίδια στιγμή που «τρέχουν» με αμείωτο ρυθμό οι εξελίξεις στο διπλωματικό «μέτωπο» του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί ισοπεδωτικές επιδρομές τόσο με πυραυλικές επιθέσεις όσο και με drones «καμικάζι».

Το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) η Ρωσία σκόρπισε για ακόμα μια φορά τον θάνατο στην Ουκρανία, εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες drones, προκαλώντας μάλιστα εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Τα μαζικά ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 600.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα (29.11.2025) το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

«Ως επακόλουθο της επίθεσης, περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στο Κίεβο, περισσότεροι από 100.000 στην περιφέρεια του Κιέβου και σχεδόν 8.000 στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο επλήγησαν εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ’ αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίσθηκαν από τη νέα καταστροφική ρωσική επίθεση.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πολυκατοικία στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεσηΠολυκατοικία στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση / REUTERS / Valentyn Ogirenko

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους cruise και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα. 

Πυκνός καπνός μετά τις ρωσικές επιδρομές στο ΚίεβοΠυκνός καπνός μετά τις ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την επίθεσή της 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

 

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
65
64
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Ρωσία: Εκρήξεις και φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι από επιδρομή ουκρανικών drones – Έκλεισε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Νοβοροσίσκ
Σταμάτησε η λειτουργία σημαντικού τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας
Η φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι
Ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι - Η κοινή διακήρυξη και τα δώρα που αντάλλαξαν
Οι προκαθήμενοι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεπέγραψαν κοινή διακήρυξη - Το μήνυμα για ενότητα και συμπόρευση
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
24
Newsit logo
Newsit logo