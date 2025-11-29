Ουκρανία: Νέα φονική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους – Χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι σε Κίεβο και Χάρκοβο

Την ίδια στιγμή που «τρέχουν» με αμείωτο ρυθμό οι εξελίξεις στο διπλωματικό «μέτωπο» του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί ισοπεδωτικές επιδρομές τόσο με πυραυλικές επιθέσεις όσο και με drones «καμικάζι».

Το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) η Ρωσία σκόρπισε για ακόμα μια φορά τον θάνατο στην Ουκρανία, εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες drones, προκαλώντας μάλιστα εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μαζικά ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 600.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα (29.11.2025) το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Russia struck Ukraine’s energy infrastructure and civilian sites overnight



More than 500,000 people in Kyiv and over 100,000 in the Kyiv region were left without electricity after a massive nighttime attack by Russia.



Within just a few hours, Russia launched 36 missiles and… https://t.co/HbYgS7lL4w pic.twitter.com/tdAYDeB7nZ — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ως επακόλουθο της επίθεσης, περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στο Κίεβο, περισσότεροι από 100.000 στην περιφέρεια του Κιέβου και σχεδόν 8.000 στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο επλήγησαν εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Russians attacked Kyiv and the Kyiv region with Shahed drones and missiles



At the moment, at least two people are confirmed dead. In addition, a strike hit the “Nova Poshta” cargo facility outside Kyiv.



Missiles continue to head toward the Ukrainian capital. pic.twitter.com/fDlaT2fYmN — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ’ αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίσθηκαν από τη νέα καταστροφική ρωσική επίθεση.

The attack began at midnight and is still going in the morning. Kyiv is burning in multiple districts.

At least 2 killed, 15 injured. Parts of Kyiv are completely without power and water. pic.twitter.com/toCV2QjfMu — Maria Avdeeva (@maria_avdv) November 29, 2025

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πολυκατοικία στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση / REUTERS / Valentyn Ogirenko

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους cruise και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

Πυκνός καπνός μετά τις ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την επίθεσή της 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

In Kyiv and the region, our emergency services are working at the sites of the Russian strikes. The Russians have launched about 36 missiles and almost 600 drones against ordinary life. The main targets of the attack were energy infrastructure and civilian facilities, with… pic.twitter.com/JCIyUfU27v — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».