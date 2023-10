Νέους βομβαρδισμούς εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Χαρκόβου, με ένα αγόρι 10 ετών να σκοτώνεται και 23 ανθρώπους να τραυματίζονται σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Το πλήγμα αυτό σημειώνεται την επομένη της πολύνεκρης ρωσικής επίθεσης στο Χρόζα, ένα χωριό της περιοχής του Χαρκόβου, στην οποία σύμφωνα με την Ουκρανία 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για Ουκρανό στρατιώτη που σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης.

“Νέα επίθεση κατά αμάχων από τη Ρωσία. Το άψυχο σώμα ενός παιδιού 10 ετών βρέθηκε στα συντρίμμια”, αναφέρει σε μήνυμά του σήμερα στο Telegram ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

“Δύο πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και ένα τριώροφο σπίτι καταστράφηκε”, προσθέτει.

Ο κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ διευκρίνισε ότι το παιδί που βρέθηκε νεκρό είναι αγόρι και επισήμανε ότι τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος 11 μηνών. Επίσης επισήμανε ότι σπίτια και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Στη συνέχεια η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι Ισκαντέρ έπληξαν τα κτίρια αυτά.

Σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του παιδιού, και ευχαρίστηκες όλους όσοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και φροντίδας των τραυματισμένων.

Kharkiv, Russian strike this morning.

A child, a boy, 10 years old… My condolences to his family and loved ones!

Over 20 people have been injured. All the injured are receiving the necessary assistance.

The rescue operation is ongoing, and I thank everyone who is helping our… pic.twitter.com/gfgAdsSq7N