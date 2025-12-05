Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Νέες συνομιλίες στο Μαϊάμι για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντώνται στη Φλόριντα για να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις γύρω από την πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον που στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία
Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Μάρκο Ρούμπιο
Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Eva Marie Uzcategui

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (05.12.2025) στο Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε στο AFP ο Ολεξάντρ Μπεβζ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκεται ήδη εκεί για να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ — ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν — αναμένεται να ενημερώσει την ουκρανική αντιπροσωπεία για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Ωστόσο, η ίδια πηγή σημειώνει ότι η συνάντηση δεν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσιγκτον.

Εντατική διπλωματία εδώ και τρεις εβδομάδες

Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, ανέφερε την Τετάρτη ότι ο Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ — γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — επρόκειτο να συναντήσει τον Ουμέροφ την Πέμπτη στη Φλόριντα.

Από τότε που παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές συνεδριάσεις στη Γενεύη και στη Φλόριντα με στόχο την προσαρμογή του κειμένου στις απαιτήσεις του Κιέβου.

Στην πλατφόρμα Χ, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, υπενθύμισε ότι, παρότι «η διπλωματία διεξάγεται κυρίως στα παρασκήνια», οι θέσεις του Κιέβου παραμένουν ξεκάθαρες: «Η Ουκρανία θέλει τον τερματισμό του πολέμου και είναι έτοιμη για συνομιλίες.»

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα προελαύνει στο μέτωπο

Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, οι μάχες παραμένουν σφοδρές. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την τοποθεσία Μπεζιμένε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 137 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας — τα 80 καταρρίφθηκαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
135
101
75
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το σπρίντ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για να χαιρετήσει φοιτητές στην Κίνα και ο αγώνας πινγκ πονγκ
Ο ίδιος μάλιστα δεν παρέλειψε να παίξει πινγκ πονγκ με έναν από τους αστέρες του αθλήματος κάνοντας έτσι μία από τις πιο ευχάριστες επισκέψεις του στην Κίνα
Εμανουέλ Μακρόν
Λιθουανία: Έτοιμη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Το Βίλνιους ανεβάζει τους τόνους μετά από σειρά εναέριων παραβιάσεων από τη Λευκορωσία - Παράνομα αερόστατα ανάγκασαν επανειλημμένα τα αεροδρόμια της χώρας να διακόψουν τη λειτουργία τους
Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία
Politico: Πώς η Ρωσία καταφέρνει να αντικαθιστά συνεχώς τους νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες της στην Ουκρανία
Ένα εκτεταμένο σύστημα στρατολόγησης, χρηματοδοτούμενο από το Κρεμλίνο και ενισχυμένο από freelance στρατολόγους, επιτρέπει στη Μόσχα να αντικαθιστά συνεχώς τους νεκρούς και τραυματίες στην Ουκρανία
Ρώσοι στρατιώτες
Newsit logo
Newsit logo