Ουκρανία: Νέες συνομιλίες στο Μαϊάμι για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου

Νέες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (05.12.2025) στο Μαϊάμι, όπως επιβεβαίωσε στο AFP ο Ολεξάντρ Μπεβζ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκεται ήδη εκεί για να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ για παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ — ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν — αναμένεται να ενημερώσει την ουκρανική αντιπροσωπεία για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Ωστόσο, η ίδια πηγή σημειώνει ότι η συνάντηση δεν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η Ουάσιγκτον.

Εντατική διπλωματία εδώ και τρεις εβδομάδες

Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, ανέφερε την Τετάρτη ότι ο Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον Τζάρεντ Κούσνερ — γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — επρόκειτο να συναντήσει τον Ουμέροφ την Πέμπτη στη Φλόριντα.

Από τότε που παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ, πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές συνεδριάσεις στη Γενεύη και στη Φλόριντα με στόχο την προσαρμογή του κειμένου στις απαιτήσεις του Κιέβου.

Στην πλατφόρμα Χ, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, υπενθύμισε ότι, παρότι «η διπλωματία διεξάγεται κυρίως στα παρασκήνια», οι θέσεις του Κιέβου παραμένουν ξεκάθαρες: «Η Ουκρανία θέλει τον τερματισμό του πολέμου και είναι έτοιμη για συνομιλίες.»

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα προελαύνει στο μέτωπο

Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, οι μάχες παραμένουν σφοδρές. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την τοποθεσία Μπεζιμένε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται αυτήν την περίοδο οι επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 137 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας — τα 80 καταρρίφθηκαν.