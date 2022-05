Νέο ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πρώην προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, εξέδωσε σήμερα Δευτέρα (23.5.2022) κατηγορώντας τον για προδοσία, λόγω της συμφωνίας που υπέγραψε με τη Μόσχα το 2010 σχετικά με την παρουσία του ρωσικού στόλου στην Κριμαία.

Η συμφωνία, ευρύτερη γνωστή ως Σύμφωνο του Χαρκόβου, επέτρεψε στη Μόσχα να επεκτείνει την παρουσία του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι της Σεβαστούπολης. Υπενθυμίζεται ότι, παρά το νέο ένταλμα σύλληψης, ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς έχει διαφύγει στη Ρωσία το 2014 μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και έχει ήδη καταδικαστεί ερήμην για προδοσία σε κάθειρξη 13 ετών.

Εκείνη η υπόθεση αφορούσε επιστολή που ο Γιανουκόβιτς είχε στείλει την 1η Μαρτίου στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας του στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις για να αποκαταστήσει την τάξη στην Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει πως δεν κατάφερε να επικοινωνήσει άμεσα με τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας για σχολιασμό της δικαστικής απόφασης, επισημαίνοντας πως στο παρελθόν έχει αρνηθεί την κατηγορία της προδοσίας.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανέφερε ότι το δικαστήριο του Κιέβου διέταξε τη σύλληψη του Γιανουκόβιτς επειδή το Σύμφωνο του Χαρκόβου είχε επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τον αριθμό των στρατευμάτων που διατηρούσε στην Ουκρανία και στη συνέχεια να καταλάβει και να προσαρτήσει τη χερσόνησο της Κριμαίας.

⚡️General Prosecutor: Court grants request to arrest former Ukrainian President Viktor Yanukovych.



Kyiv’s Pechersk District Court granted the request over accusations he smuggled 20 people into Russia from Donetsk Oblast in 2014 in three Russian Armed Forces helicopters.