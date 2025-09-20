Κόσμος

Ουκρανία: Νύχτα τρόμου από ρωσικά πλήγματα, με έναν νεκρό και δεκατρείς τραυματίες

Μια νέα ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξε τη νύχτα την περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, προκαλώντας έναν νεκρό και δεκατρείς τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές
Φλεγόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κιέβου μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Φλεγόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κιέβου μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Handout via REUTERS

Σφοδρά πλήγματα από την Ρωσία έπληξαν ξανά την Ουκρανία τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (19-20.09.2025). Η περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, βρέθηκε στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης με πυραύλους και drones. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής, Σερχίι Λίσακ, ένας πολίτης σκοτώθηκε και δεκατρείς ακόμη τραυματίστηκαν. Πολλές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές και ξέσπασαν φωτιές.

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν στη Ντνιπροπετρόφσκ: και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και το Κίεβο, ανέφεραν σφοδρούς βομβαρδισμούς από τη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και αυτοκίνητα που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

 

 

 

Φωτιά σε διαμέρισμα μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.
Φωτιά σε διαμέρισμα μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία / Head of Dnipropetrovsk Regional Military Administration Serhii Lysak via Telegram / Handout via REUTERS
Φωτιά σε διαμέρισμα μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία
Head of Dnipropetrovsk Regional Military Administration Serhii Lysak via Telegram / Handout via REUTERS
Φλεγόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κιέβου μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς
REUTERS / Alina Smutko

Τραυματισμένοι και σοκαρισμένοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους, κρατώντας στην αγκαλιά τα παιδιά ή τα κατοικίδιά τους, προσπαθώντας για ακόμη μια φορά να αντέξουν το σοκ των αδιάκοπων ρωσικών βομβαρδισμών.

Άνδρας κρατά το παιδί του στην αγκαλιά του μετά από ρωσικό βομβαρδισμό
Άνδρας κρατά το παιδί του στην αγκαλιά του μετά από ρωσικό βομβαρδισμό / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Handout via REUTERS
Άνδρας κρατά το σκύλο του στην αγκαλιά του μετά από ρωσικό βομβαρδισμό.
Άνδρας κρατά το σκύλο του στην αγκαλιά του μετά από ρωσικό βομβαρδισμό / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Handout via REUTERS
Πυροσβέστες παρεμβαίνουν σε σημείο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone
Πυροσβέστες παρεμβαίνουν σε σημείο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Handout via REUTERS

Η επίθεση αυτή σημειώνεται ενώ από τον Αύγουστο το Κίεβο παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει στην περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, μια εξέλιξη που η Μόσχα υποστήριζε ήδη από τον Ιούλιο. Σήμερα ο ρωσικός στρατός ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Το Κρεμλίνο συνεχίζει να απαιτεί την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από ορισμένες περιοχές που παραμένουν ακόμη εν μέρει υπό ουκρανικό έλεγχο, κυρίως από το Ντονέτσκ. Θέτει αυτό τον όρο ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

