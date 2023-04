Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε σε ένα βιντεοσκοπημένο του μήνυμα που αναρτήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο, ότι οι δυνάμεις του ελέγχουν πάνω από το 80% της πόλης Μπαχμούτ στην Ουκρανία.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πριγκόζιν ισχυρίζεται πως οι μισθοφόροι του κατέλαβαν την Μπαχμούτ.

Το Μπαχμούτ, μια μικρή πόλη στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, έχει γίνει εδώ και μήνες στόχος μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης. Η πόλη, που πριν από την ρωσική εισβολή που ξεκίνησε πριν από 14 μήνες, είχε περίπου 70.000 κατοίκους, αποτελεί το πεδίο σφοδρών μαχών.

Λόγω της μεγάλης διάρκειας της σύγκρουσης και των βαριών απωλειών και στα δύο στρατόπεδα, η πόλη έχει γίνει σύμβολο της μάχης μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για τον έλεγχο της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς.

Prigozhin on the course of the liberation of Artemovsk.



1. 80% of the city has already been liberated, including the main industrial and administrative facilities.

2. PMC "Wagner" is focused on cleaning up the city.

3. The enemy continues to defend in the western quarters. pic.twitter.com/NHDF0mjXet