Ουκρανία: Ο ΙΑΕΑ προειδοποιεί για πυρηνικό ατύχημα από τις επιθέσεις της Ρωσίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Τον κώδωνα πυρηνικού κινδύνου έκρουσε σήμερα (04.02.2025) ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος επισκέφτηκε την Ουκρανία, με φόντο την σφοδρή πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην πόλη Ιζιούμ.

Ειδικότερα, ο Ραφαέλ Γκρόσι επιθεώρησε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιεί στην Ουκρανία, με στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης της, μπορούν να δημιουργήσουν τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος από την διακοπή της παροχής.

«Βρίσκομαι στον υποσταθμό Κίιφσκα που συνιστά ένα σημαντικό τμήμα του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ουσιαστικό για την πυρηνική ασφάλεια» έγραψε ο Γκρόσι στην πλατφόρμα Χ.

«Ένα πυρηνικό ατύχημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας απευθείας επίθεσης στον σταθμό, αλλά να προκληθεί επίσης και από την διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο Γκρόσι ανάρτησε φωτογραφίες του που τον δείχνουν να επισκέπτεται τον υποσταθμό μαζί με τον υπουργό Ενέργειας, Γκέρμαν Γκαλουσένκο, που του δείχνει τα μέσα αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων.

I’m at Kyivska electrical substation—an important part of Ukraine’s power grid essential for nuclear safety.

A nuclear accident can result from a direct attack on a plant, but also from power supply disruption. @IAEAorg is here to assess impact, support, & help prevent that risk. pic.twitter.com/Kd29wKVNhn