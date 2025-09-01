Συμβαίνει τώρα:
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τους ευρωπαίους ηγέτες την Πέμπτη στο Παρίσι

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS/Valentyn Ogirenko

Μετά από την τελευταία τους συνάντηση στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου 2025, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να συναντήσει τους ευρωπαίους ηγέτες αυτή την Πέμπτη (4/9/2025) στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο AFP ευρωπαϊκή πολιτική πηγή, καθώς οι προσπάθειες των ΗΠΑ να δοθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δείχνουν να έχουν μπλοκαριστεί.

«Προβλέπεται μια συνάντηση αυτού του είδους» για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με τον Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες να κάθονται στο ίδιο τραπέζι «και για να κάνουμε να προχωρήσει η διπλωματία διότι οι Ρώσοι διαφεύγουν για άλλη μια φορά», δήλωσε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σ’ αυτή τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι «δεν προβλέπεται προς το παρόν», πρόσθεσε.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και να επέλθει η ειρήνη στην Ουκρανία εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με την βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνάντησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κερδίζει χρόνο και ότι προσποιείται πως θέλει να διαπραγματευτεί για να προετοιμάζει καλύτερα νέες επιθέσεις ενώ ο ρωσικός στρατός ελέγχει τώρα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και έχει το πλεονέκτημα στο μέτωπο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας τη χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις δύο χώρες.

