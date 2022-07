Διαρκώς ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από την πολυκατοικία στην Οδησσό που χτυπήθηκε από Ρωσικό πύραυλο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανίας.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από την Οδησσό είναι σοκαριστικές, με την πολυκατοικία να έχει γίνει ερείπια. Οι νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για 17 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά.

At least 17 people have been killed as a result of a missile strike in #Odesa region. pic.twitter.com/ScTtcfBK8z