Ουκρανία: Οκτώ νεκροί σε πυρκαγιά ξενοδοχείου στην Οδησσό

Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Tokyo Star στην Ουκρανία εκδηλώθηκε στη 1:30 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και κατασβέσθηκε τρεις ώρες αργότερα χάρη στην επέμβαση 65 πυροσβεστών και 13 οχημάτων, διευκρίνισαν οι αρχές, χωρίς να κάνουν γνωστή την αιτία της πυρκαγιάς ούτε πόσοι άνθρωποι διέμεναν στο ξενοδοχείο.

Το ξενοδοχείο Tokyo Star διαθέτει 273 δωμάτια.

Η Οδησσός, μια μεγάλη πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χλμ. νοτίως του Κιέβου και είναι επίσης λουτρόπολη που προσελκύει τους τουρίστες στη διάρκεια του καλοκαιριού.

