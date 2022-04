Ο Αντρέι Μπαμπίτσκι, δημοσιογράφος από τη Ρωσία και πολεμικός ανταποκριτής, πέθανε σε ηλικία 57 ετών στο σπίτι του, στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως μετέδωσαν σήμερα Παρασκευή (1.4.2022) τοπικά μέσα ενημέρωσης και το Radio Free Europe.

Ο δημοσιογράφος ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Έγινε γνωστός όταν κάλυψε τους δύο πολέμους της Τσετσενίας για λογαριασμό του Radio Free Europe/Radio Liberty. Όταν αιχμαλωτίστηκε από τις δυνάμεις της Ρωσίας, παραδόθηκε στους Τσετσένους αντάρτες, σε μια ανταλλαγή την οποία είχε καταδικάσει η διεθνής κοινότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα ρεπορτάζ του προκάλεσαν τις λυσσαλέες επικρίσεις των ρωσικών αρχών», ανέφερε ο σταθμός στη νεκρολογία του. Μάλιστα, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014, ο Αντρέι Μπαμπίτσκι υπερασπίστηκε σθεναρά τον αγώνα των ρωσόφωνων αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας, διέκοψε τις επαφές του με το Radio Free Europe και το 2015 εγκαταστάθηκε στο Ντονέτσκ, ένα από τα προπύργια των ανταρτών. Έγραψε πολλά άρθρα επικρίνοντας το Κίεβο και τις φιλελεύθερες θέσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Oplot («Προμαχώνας») της αυτονομιστικής περιοχής του Ντονέτσκ, όπου ο Μπαμπίνσκι παρουσίαζε μια εκπομπή, ο δημοσιογράφος «πέθανε την προηγούμενη νύχτα στο διαμέρισμά του». Άλλα μέσα ανέφεραν ότι έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια.

Το 1987 ξεκίνησε να εργάζεται για το Radio Free Europe και ξεχώρισε κυρίως για τα ρεπορτάζ που έκανε για το πραξικόπημα του 1991. Μεταξύ 1994-96, κάλυψε τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας, καταγγέλλοντας τα δεινά που είχαν υποστεί οι άμαχοι και τις ενέργειες του ρωσικού στρατού, θέματα που αποσιωπούνταν από τη δημόσια τηλεόραση της Ρωσίας. Το 2000, στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, συνελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις που λίγο αργότερα τον αντάλλαξαν με δύο Ρώσους στρατιώτες τους οποίους είχαν αιχμαλωτίσει οι Τσετσένοι αντάρτες.

#Russian propagandist Andrei Babitsky died in Donetsk



Before #Euromaidan, Babitsky worked for Radio Svoboda, but then he supported the annexation of #Crimea, got involved with pro-Kremlin publications, and moved to live in separatist-controlled #Donetsk. pic.twitter.com/maNXZq8hok