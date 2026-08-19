Ουκρανία: Σε εκλογές καλεί ο πρώην υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ – Οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν «αβεβαιότητα» για Ζελένσκι

Τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή πρότεινε ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φέντοροφ, λίγες ώρες αφότου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβίβασε στο κοινοβούλιο προς έγκριση τον διορισμό του Γεβχέν Χμάρα στη θέση του υπουργού Άμυνας.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τόνισε ο Φέντοροφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο YouTube, συμπληρώνοντας: «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον (πρόεδρο της Ρωσίας) Πούτιν να αποφασίσει πότε οι Ουκρανοί μπορούν να επιλέξουν την κυβέρνησή τους». Αυτή αποτελεί την πρώτη «απειλή» που δέχεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη του πολέμου.

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«Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια απολύτως δημοκρατική διαδικασία, ακόμη κι εν μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου», συμπλήρωσε.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Φέντοροφ είδε το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι οδήγησε προς τον διορισμό του Γεβχέν Χμάρα στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Η απόφαση του προέδρου Ζελένσκι να αποπέμψει τον Φέντοροφ από το υπουργείο Άμυνας πυροδότησε πρωτοφανείς διαδηλώσεις στην Ουκρανία εν μέσω του πολέμου.

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Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ξεκαθάρισε επανειλημμένως πως δεν θα δεχόταν να αναλάβει οποιοδήποτε άλλο πόστο στην κυβέρνηση, παρότι είχε προτάσεις από τον Ζελένσκι.

Δημοσκοπήσεις για τις πιθανές εκλογές

Μάλιστα το πολιτικό βάρος της παρέμβασης Φέντοροφ ενισχύεται από τα ευρήματα πρόσφατης δημοσκόπησης του Socis Centre for Social Research.

Σύμφωνα με τη μέτρηση, σε περίπτωση προεδρικών εκλογών ο Ζελένσκι θα ερχόταν πρώτος στον πρώτο γύρο με 22,3%, με τον πρώην αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και νυν πρεσβευτή της χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο Βαλέρι Ζαλούζνι να ακολουθεί με 21,4%.

Ωστόσο, η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι στον δεύτερο γύρο – η Ουκρανία χρησιμοποιεί σύστημα δύο γύρων στις προεδρικές εκλογές – ο Ζελένσκι θα έχανε τόσο από τον Ζαλούζνι όσο και από τον Φέντοροφ, εφόσον αντιμετώπιζε έναν από τους δύο.

Η δημόσια παρέμβαση του πρώην υπουργού Άμυνας αποκτά έτσι ιδιαίτερη πολιτική σημασία καθώς δεν περιορίζεται στη συζήτηση για το εάν μπορούν να πραγματοποιηθούν εκλογές εν μέσω πολέμου, αλλά ανοίγει για πρώτη φορά τόσο καθαρά τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας.